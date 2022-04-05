Ландо Норрис: «Позитив ушел, но «Макларен» мотивирован. Команда способна вернуться на свое место»

рассказал, как неудачи повлияли на настрой .

Команда заработала лишь шесть очков за два этапа и находится на восьмой строчке в Кубке конструкторов.

«Врать не буду. Когда зарабатываешь очки, добиваешься успеха, завоевываешь подиумы, это поднимает настрой. Есть определенные ожидания, всегда хочется выступать хорошо. Когда финишируешь 16-м, невозможно довольствоваться этим так же, как в случае восьмого, седьмого или какого-нибудь еще места. Так что позитив немного ушел.

Главное, что все очень мотивированы. Даже если проблемы продолжатся на протяжении двух месяцев или шести, семи, восьми гонок, думаю, все уверены в том, что мы способны добиться прогресса и вернуться на свое место. Вот что я пытаюсь сказать: мы не можем быть довольны – и это не так – зато мотивированы отыграться», – сказал Ландо.

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