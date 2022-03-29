Сергей Сироткин: «Леклеру было почти нереально обогнать Ферстаппена из-за преимущества «Ред Булл» по скорости на прямых»

Бывший гонщик «Формулы-1» проанализировал борьбу с в Джидде.

На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен одержал победу: Макс совершил обгон на последних кругах, а Шарль не сумел провести ответный маневр. Сироткин отметил преимущество «Ред Булл» по максимальной скорости, однако предположил, что «Феррари» может взять реванш уже на .

«Не думаю, что успешное выступление «Ред Булл» в Саудовской Аравии связано с глобальными перестановками среди лидеров. Это скорее следствие того, что на этой трассе и в этих условиях команда «Ред Булл» имела небольшое преимущество. В основном оно заключалось в максимальной скорости на прямых.

Да, «Феррари» и «Ред Булл» очень близки друг к другу по гоночному темпу. Но гораздо проще атаковать или обороняться, когда есть преимущество в скорости. Так Шарлю Леклеру даже с помощью DRS было почти нереально обогнать Ферстаппена, когда тот вышел вперед.

В течение сезона чаши весов будут идти то в одну, то в другую сторону. Например, в Мельбурне на время круга не настолько сильно влияет максимальная скорость на прямых, поэтому может отыграться», – поделился мнением пилот программы «СМП Рейсинг».

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