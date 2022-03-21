Макс Ферстаппен: «Ред Булл» потерял важные очки для борьбы за титул «Ф-1»

предположил, что сход в Бахрейне осложнит защиту титула в «Формуле-1».

Пилот располагался на второй позиции на рестарте, однако за несколько кругов до финиша сошел по техническим причинам. Победу одержал гонщик .

«Казалось, что топливо перестало поступать в двигатель. По сути, все просто выключилось, и я поехал в боксы.

Не такого ты ожидаешь, особенно после очень успешных тестов и позитивного уик-энда. С учетом небольших проблем, которые у нас возникали, второе место стало бы очень хорошим результатом – это 18 очков. Чеко [Перес], наверное, финишировал бы четвертым. Но в итоге оба болида сошли, это очень разочаровывает.

Нужно зарабатывать очки. В первой гонке не так важно, выиграл ты или занял второе место. Поэтому на старте я не сильно рисковал. И в борьбе с Шарлем тоже – все было чисто, и я был доволен второй позицией.

Но в итоге мы потеряли много баллов. Порой плотная конкуренция в борьбе за титул может продолжаться до самого конца, и эти очки были очень важными», – заявил чемпион мира.

Ферстаппен дважды обгонял Леклера в битве за победу, но Шарль возвращал лидерство. В третьей попытке Макс перестарался

Леклер впервые стал лидером «Формулы-1»

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