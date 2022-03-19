Фернандо Алонсо: «Альпин» успешно поработал в межсезонье, теперь нужно сократить отставание от поула»

надеется на дальнейший прогресс «Альпин» после успеха в Бахрейне.

Пилот французской команды стал девятым в квалификации, а его напарник оказался на 11-м месте. В то же время Алонсо отметил и проблемы .

«Мы сражались за топ-10 обеими машинами – это в каком-то смысле облечение, работа в межсезонье получилась успешной. Теперь нужно как можно быстрее развивать болид. Все команды начнут серьезно дорабатывать болиды, поэтому за пределами трассы тоже нужно действовать быстро.

Нам необходимо включиться на базах и оперативно поставлять новинки. У команды уже есть хорошие идеи, но, думаю, такая ситуация у всех. В первые месяцы мы увидим сильные изменения. Надо убедиться, что новые детали работают, и, надеюсь, сократить отставание. Мы проигрываем времени поула больше секунды, это слишком много», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо признал, что его команда справляется с проблемой галопирования:

«Пока что машина не подскакивала в этот уик-энд. Скрестим пальцы: для многих это все еще загадка. Надеюсь, завтра болид будет вести себя так же».

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