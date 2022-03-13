Экс-руководитель «Феррари» Арривабене помог с эвакуацией 80 беженцев из Украины

Бывший руководитель Маурицио Арривабене, который ныне занимает должность генерального директора туринского «Ювентуса» принял участие в эвакуации беженцев из Украины.

В «Ювентусе» решили принять участие в оказании благотворительной помощи беженцам – для этого делегация от «Ювентуса» в составе 20 человек преодолела расстояние в общей сложности 2800 км.

Делегация «Ювентуса», за руководство которой отвечал Арривабене, прибыла в Венгрию на границу с Украиной и обеспечила перевозку в Италию 80 беженцев, большую часть из которых составили дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Всех беженцев разместили в гостиничном комплексе «Санта-Мария» в коммуне Ла-Морра, которая располагается на севере Италии неподалеку от Турина.

Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?

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