«Хаас» назовет сменщика Мазепина в начале следующей недели (Лоренс Барретто)

Ведущий автор сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто рассказал, когда будет известно имя сменщика в «Хаасе».

Американская команда разорвала контракт с Никитой и титульным спонсором – компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина. По информации Барретто, «Хаас» назовет имя преемника Мазепина в начале следующей недели – перед тестами в Бахрейне, которые состоятся 10-12 марта.

Как сообщал немецкий Sky, Мазепина заменит резервный пилот . Журналисты Bild не согласились с коллегами – по их версии, наибольшие шансы на место в «Хаасе» у бывшего гонщика .

«Хаас» разорвал контракт с Мазепиным и «Уралкалием»

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