Журналист «Ф-1» Барретто: «Сайнс преследовал болиды и заметил разницу в сравнении с 2021-м»

Лоренс Барретто заявил, что на тестах «Формулы-1» преследовать болиды стало легче. Ведущий автор сайта «Ф-1» пообщался на эту тему с пилотом .

«Поболтал с Карлосом Сайнсом. Вчера он ехал непосредственно за Ферстаппеном, а затем за Алонсо, чтобы понять, облегчил ли новый регламент преследование. Он заметил позитивную разницу в сравнении с прошлым годом. Хорошее предзнаменование для обгонов в этом сезоне», – написал Барретто.

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