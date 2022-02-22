Фернандо Алонсо: «Решу в середине сезона, выступать ли в 2023-м. Сейчас сказал бы «да»

ответил на вопрос, будет ли он выступать в «Формуле-1» в 2023 году.

«Сейчас сказал бы «да», потому что я чувствую в себе силы продолжать. Решать я буду в середине сезона.

В данный момент я очень мотивирован. Я получил большое удовольствие от гонок в прошлом году», – заявил 40-летний испанец, контракт которого с истекает в конце сезона.

Двукратный чемпион мира поделился ожиданиями от 2022 года:

«Надеюсь, благодаря изменениям в регламенте мы сможем сражаться за подиумы каждый уик-энд. В какой-то момент придет и победа, когда сложится удачная ситуация. Если ты борешься за подиумы и победы, то на следующий год можешь стать претендентом на титул. Нужно двигаться шаг за шагом, и сейчас мы хотим сделать первый шаг – сражаться за что-то существенное в 2022-м».

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Команды каждый год платят за участие в «Ф-1» – от $550 тысяч. «Хаас» Мазепина – меньше всех, а с «Мерса» – $4,6 млн

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