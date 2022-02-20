Шарль Леклер: «Жаль, что я проиграл Сайнсу в прошлом году, но мой подход не изменится»

Пилот «Феррари» поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне, а также отметил, что будет стремиться взять реванш у , при этом не забывая об интересах коллектива.

«Мы это обсуждали и мы будем иметь возможность свободно бороться друг с другом на трассе – очевидно, действуя при этом в интересах. Понятно, что мне жаль того, что я проиграл Карлосу в прошлом году – но я, скажем так, усвоил урок и теперь с нетерпением жду нового сезона. Мой подход не изменится. Нужно стараться бороться за самые высокие места, стараться выжимать максимум и из себя, и из машины.

Завоевание чемпионского титула? Ну, мы здесь именно ради этого. У нас будет возможность постараться выиграть на каждой трассе. Мне правда нравится новая «Феррари», очень красивая машина. Из уже представленных машин наша концепция кажется мне наиболее смелой», – рассказал Леклер.

«Феррари» вернула культовую расцветку из 1990-го: добавила черный, включила агрессию

Новая «Феррари» – прорыв в конструкции болида «Ф-1»: первый в истории разборный нос – из-за тройной срезки трат

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram