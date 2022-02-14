Юки Цунода: «Я знаю свои слабые места и понимаю, как прибавить в скорости и стабильности»

Пилот «Альфа Таури» рассказал, в какой форме подходит к сезону-2022.

«Альфа Таури» представила болид 2022 года

– Чувствуешь себя готовым к сезону физически и психологически?

– Мне не терпится сесть за руль. Есть ощущение, что я гораздо лучше понимаю, что мне нужно делать, чем год назад. Я знаю свои слабые места, за плечами опыт прошедшего сезона, и я упорно работаю.

В прошлом году я недостаточно быстро адаптировался, если происходило что-то неожиданное, необычное, поэтому во многих гонках сталкивался с проблемами. Я хорошо закончил сезон, финишировал четвертым в Абу-Даби, и хочется сохранить этот импульс. Сейчас я чувствую больше давления, чем в 2021-м, но это хорошее давление, оно мотивирует меня тренироваться.

– Как сильно повлияют на поведение машины 18-дюймовые покрышки?

– Болид стал гораздо резче, ощущения совсем другие в сравнении с 13-дюймовыми шинами. Я знаком с таким поведением, потому что гонялся в «Формуле-2». Мы тогда перешли на 18-дюймовые диски, и я чувствовал то же самое, поэтому смогу использовать этот опыт. Но меняются не только шины, адаптироваться нужно ко многим вещам.

– Ты пришел в «Формулу-1» через юниорскую программу «Ред Булл», но во многом воспринимаешься пилотом «Хонды». Что ты чувствуешь в связи с ее уходом из «Ф-1»?

– Поддержка была очень важна, и многих возможностей я бы не получил без «Хонды». Я многим ей обязан, как и «Ред Булл». Мне будет не хватать некоторых людей, а еще моторхоумов «Хонды» с классными японскими завтраками, они меня мотивировали.

– Какие у тебя цели на второй сезон в «Формуле-1»?

– Хочу прибавить в скорости и стабильности. Я понимаю, что для этого нужно делать. Если я буду работать так, как по ходу трех-четырех последних гонок прошедшего сезона, это станет хорошим стартом. Легко не будет, но я уверен, что мне это по силам.

Все моторы новой революционной эры «Ф-1»: рев «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Ред Булл» (экс-«Хонда») – здесь

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