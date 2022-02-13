Карлос Сайнс: «Поначалу новые болиды будут медленнее прошлогодних, но команды будут быстро прогрессировать»

Пилоты и поделились ожиданиями от болидов 2022 года, которые команды строили в условиях нового технического регламента.

Изначально ожидалось, что новые болиды станут медленнее прошлогодних примерно на 3 секунды на круге, однако в «Ред Булл» уже говорили о том, что разница может оказаться не столь существенной.

Сайнс: «Думаю, что поначалу новые болиды будут медленнее машин предыдущего поколения. Нужно помнить о том, что над развитием болидов предыдущего поколения команды работали по 5-6 лет, а сейчас болиды нового поколения ждет лишь первый для них год.

Но я думаю, что команды будут очень быстро прогрессировать и в какой-то момент новые машины станут невероятно быстры и произойдет большой скачок. Если машина, которая стала на 40 кг тяжелее, по скорости будет не уступать болиду предыдущего поколения, это будет очень интересное изменение».

Леклер: «Мы сейчас мало что можем рассказывать – очевидно, потому что не хотим передавать информацию конкурентам, – но да, новые машины, очевидно, ощущаются тяжелее. Возможно, что поначалу они и правда будут уступать в скорости болидам прошлых лет.

Фактически, изменения ведь были в первую очередь направлены на то, чтобы улучшить гонки и облегчить возможность вплотную преследовать соперника. В прошлом году, оказываясь в такой ситуации, машина теряла примерно 47 процентов прижимной силы – это очень много, и пилот это чувствует. В этом же году цель в том, чтобы потеря прижимной силы составляла уже 18 процентов. Это должно здорово помочь улучшить гонки».

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