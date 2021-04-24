Марио Андретти о Мазепине: «Тот русский пацан выступает в «Ф-1», а звезда «Индикара» не может? Здесь что-то не так»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года и победитель гонки «500 миль Индианаполиса» высказался о восходящей звезде «Индикара» Колтоне Херте и новичке .

Андретти раскритиковал систему выдачи суперлицензий для выступлений в «Ф-1»: по его мнению, если Мазепин получил место, то Херта тоже должен претендовать на попадание в чемпионат.

«Я дико поддерживаю Колтона. Нужно помнить о том, что Колтон приехал в Англию, когда ему было 15, действовал самостоятельно. Это всегда было его целью (попадание в «Ф-1» – Sports.ru), но он очень спокойный и скромный человек. Он не торопит события, однако я вижу в нем уровень, достойный «Формулы-1».

Я фанат Колтона. Он адаптируется ко всему. Другие жалуются, что слишком скользко или слишком ветрено, а он с этим справляется. Ведь условия одинаковы для всех – просто найди подход, черт возьми!

Нам нужен американский пилот в топ-команде, а не в хвосте без шансов. Если он будет давать результат, Америка станет сходить с ума по «Ф-1». «Мерседес» продает здесь много машин, это огромный рынок – представьте, чего здесь можно достичь? На ТВ-рейтинги это тоже повлияет. Но переход должен случиться в ближайший год или вроде того, иначе Колтона сочтут слишком старым.

Ему 21 – отличный возраст. Я понимаю, что ему не хватает тестов и есть ограничения, связанные с суперлицензией. Но тот русский пацан (Мазепин – Sports.ru) получил суперлицензию, а парень, который выступает здесь на самом высшем уровне, не может? Здесь что-то не так», – заявил Андретти.

Херта завершил сезон-2020 на третьем месте, а годом ранее стал самым молодым пилотом, побеждавшим в гонках .

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