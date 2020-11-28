Грожан попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна, гонка остановлена красными флагами

Гран-при Бахрейна остановлен красными флагами после серьезной аварии с участием пилота «Хааса» Ромена Грожана.
Гонщик влетел в барьеры на первом круге гонки, после чего его машина оказалась охвачена огнем. Команда сообщила, что Грожан в сознании и направляется в медицинский центр для обследования.
Обновление: «Хаас» сообщил, что Ромен получил небольшие ожоги ладоней и лодыжек, но в остальном в порядке. Им занимаются врачи.
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