Грожан попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна, гонка остановлена красными флагами

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Гран-при Бахрейна остановлен красными флагами после серьезной аварии с участием пилота «Хааса» Ромена Грожана.

Гонщик влетел в барьеры на первом круге гонки, после чего его машина оказалась охвачена огнем. Команда сообщила, что Грожан в сознании и направляется в медицинский центр для обследования.

Обновление: «Хаас» сообщил, что Ромен получил небольшие ожоги ладоней и лодыжек, но в остальном в порядке. Им занимаются врачи.

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