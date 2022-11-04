Надежда Смирнова – полузащитница ЦСКА и сборной России. Дважды лучшая футболистка страны может сыграть в Медиалиге!

Winline Медиалига выходит на новый уровень! В некоторых командах выступают бывшие футболисты сборной России, а ФК «Деньги» пошел дальше подписал действующего игрока нашей сборной – правда, женской.

Знакомьтесь, Надежда Смирнова – полузащитница ЦСКА и сборной России!

Надежда родилась 22 февраля 1996 года в Сергиевом Посаде. Воспитанница местного футбольного клуба «Экостром» и красноармейской «Россиянки». Дебютировала в профессиональном футболе 31 мая 2014 года, в следующем сезоне выступала за «Зоркий», а в 2016-м подписала контракт с ЦСКА.

Смирнова – двукратная чемпионка России и двукратная обладательница Кубка страны. Второй Кубок Надежда выиграла на этих выходных – ЦСКА в Санкт-Петербурге обыграл «Зенит» 2:1.

Надежда прошла через все сборные: забивала и за юношей, и за молодежку, и за основную команду. Играла на Евро-2017, выигрывала бронзу Универсиады в том же году.

В 2021 году девушку назначили капитаном ЦСКА. «Чувствую, что перехожу из разряда молодых в категорию тех, от кого ждут только максимального результата. Чувствую, а не хочется! Капитанская повязка выводит меня из зоны комфорта. Любое мое действие будет рассматриваться под микроскопом и у меня нет права на ошибку», – делилась эмоциями Надежда, когда получила повязку.

Кстати, Надежда дважды признавалась лучшей футболисткой сезона – в 2019-м и 2020-м!

А на днях Надежда стала участницей медийного футбольного клуба «Деньги» и уже поучаствовала в челлендже. А вдруг станет лучшей и в Медиалиге?