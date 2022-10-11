Эмбер Балкан – первая девушка-победитель гонки по бездорожью в Манитобе. И вела шоу о машинах с бывшим музыкантом AC/DC

Эмбер Балкан – пилот команды Rette Jones Racing, которая принимает участие в гонках ARCA Menards Series линейки NASCAR.

Эмбер родилась 7 марта 1992 года в канадском Виннипеге. В десятилетнем возрасте увлеклась автогонками, начинала с картинга, а в 16 лет стала первой девушкой, которая выиграла чемпионат по гонкам на грунтовых трассах в Манитобе.

В 2016 году дебютировала в системе NASCAR и была признана лучшим новичком сезона в серии Whelen All-American Series. С 2021-го соревнуется в ARCA Menards Series: на ее счету четыре финиша в топ-10.

Автогонки – не единственное увлечение Эмбер. В 2019-м девушка прославилась участием в реалити-шоу Racing Wives, а до этого вела шоу Car’s of Rock вместе с бывшим участником легендарном группы AC/DC Брайаном Джонсоном.