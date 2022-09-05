Хейли Диган – самая популярная гонщица главных гонок США 2021 года. Первая девушка, победившая на треке Айдахо!

Каждый год NASCAR определяет трех самых популярных гонщиков сезона. В 2021-м одну из наград выиграла Хейли Диган – первый номер команды David Gilliland Racing из третьего дивизиона американской федерации – Camping World Truck Series.
Хейли родилась 18 июля 2001 года в Калифорнии. Ее отец Брайан Диган – легенда мотокросса, рекордсмен по количеству медалей во фристайл-мотокроссе X Games (две золотых и семь бронзовых медалей). Хобби девушки было предопределено с самого рождения!
И Хейли начинала не с картинга, а с гонок по бездорожью и грунту. В 2018-м дебютировала в NASCAR K&N Pro Series и стала первой женщиной, которая выиграла гонку на одном из старейших «овалов» американских миноров – «Меридиане» Айдахо.
В текущем сезоне Хейли идет на 21-м месте в общем зачете. Прошлый сезон она завершила на 17-й строчке (в чемпионате примерно 40 постоянных участников и еще столько же временных или гостевых).
Может, через пару лет увидим ее дуэли с Квятом в главном дивизионе?
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Фото: Instagram/hailiedeegan
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