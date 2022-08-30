Анна Бокий – вторая жена Радулова. Познакомились в соцсетях, воспитывают сына Мирона, на свадьбе танцевали под Мота

Из-за свадьбы пропустил матч «Ак Барса»!

27 августа «Ак Барс» рубился с «Нефтехимиком» на предсезонном Кубке TANECO, но в составе казанцев не оказалось главной звезды, которая пришла в клуб этим летом. Александр Радулов пропустил матч по максимально уважительной причине – именно в этот день форвард женился во второй раз.

Хоккеист сыграл свадьбу с девушкой, с которой воспитывает общего сына. Знакомьтесь, Анна Бокий – супруга Александра Радулова!

Анна Бокий родилась 9 сентября 1992 года в Москве. Детство у девочки было тяжелое: отца убили, когда ей было два года. Предположительно, из-за занятий бизнесом.

Анна закончила МГИМО и после выпуска тоже пошла в бизнес: сначала вместе с подругой запустила сервис аренды брендовых вещей, а затем, уже в одиночку, открыла магазин одежды собственного производства. Бутик, естественно, находится в Москве.

Александр познакомился с Анной в соцсетях. Хоккеист лайкнул фотку девушки, написал ей в директ, а она ответила. Через несколько месяцев Анна переехала в Даллас – к тому моменту форвард «Старс» был уже два года как разведен. 29 сентября 2020-го у пары родился сын Мирон.

У Радулова есть сын и от первого брака. Макар часто приезжал к отцу в США и, кажется, быстро подружился с Анной. Бывшая супруга хоккеиста – Дарья Дмитриева – не видит в этом никакой проблемы.

Свадьба Анны и Александра прошла секретно: если бы не фотки в соцсетях девушки, то широкая общественность о церемонии бракосочетания узнала б намного позже. Празднование состоялось в московском ресторане Butler. В качестве тамады выступили стендап-комики Нурлан Сабуров и Тамби Масаев, а свадебную песню исполнил рэпер Мот (который был должен выступать на следующий день на презентации «Авангарда», но за несколько дней до этого сослался на «болезнь»).

Теперь-то Радулов просто обязан выиграть с «Ак Барсом» Кубок Гагарина!