Джессика Хокинс – гонщица «Астон Мартин» и каскадер фильма о Джеймсе Бонде, который собрал $774 млн в прокате

Джейми Чедуик, Нерея Марти – вы уже знаете этих гонщиц Серии W.

А вот их соперница Джессика Хокинс – пилот команды Click2Drive Bristol Street Motors Racing!

Джессика гоняет в женской «Формуле» с самого основания – с 2019 года. В дебютном сезоне стала 11-й в общем зачете, а в 2021-м повторила этот результат. В текущем турнире впервые поднялась на подиум (второе место в Майами) и прямо сейчас идет на 8-й строчке.

Джессика родилась 16 февраля 1995 года в английском городе Хедли. В 2014-м дебютировала в автогонках – в британской «Формуле-Форд». И не удивляйтесь такому количеству снимков в форме «Астон Мартин» – она работает там пилотом симулятора с 2021-го.

В жизни Джессики есть и место творчеству – точнее, кинематографу. В 2021-м она работала каскадером в последнем на данный момент фильме о Джеймсе Бонде – «Не время умирать» – за рулем «Астон Мартин» во время погонь и трюков на машинах. Картина собрала 774 млн долларов в мировом прокате и стала четвертым самым кассовым фильмом года.

Теперь вы знаете, кого режиссер Кэри Фукунага должен благодарить за кассовость картины!