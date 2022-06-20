В Медиалиге «Броуки» и «Reality» сыграли на часы. Президент «Reality» поставил Rolex за 3,5 млн против часов Райзена за 699 рублей

В июне боссы «БроукБойз» и «Reality» серьезно зарубились перед игрой в 9-м туре Медиалиги.

Команды уже решили турнирные задачи, а единственной интригой считалось противостояние Сергея Давыдова и Дениса Глушакова. Но первый не явился на стрим, хотя обещал президенту «Reality» Филу Кострубову. А Глушаков и вовсе не сыграл, сославшись на повреждение.

Стрим проходил в несвойственной для Медиалиги дружеской обстановке. Фил Кострубов, Райзен, Дмитрий Егоров и Саня ФИФА тепло общались, но к концу стрима решили на что-то поспорить, чтобы подогреть интерес к игре. «Броуки» сразу отказались заключать пари на деньги.

Фил предложил, что в случае победы «Reality», «Броуки» две недели должны поднимать популярность всех площадок «Reality». Эту идею посчитали скучной. Егоров предложил играть на самогон от Глушакова против презента от Давыдова. Идея не понравилась Филу. В комментариях предложили сыграть на стрижку или на покраску – обсудили, не понравилось.

Николай Осипов (президент Медиалиги) предложил сыграть на часы (важное условие – продавать их нельзя). Фил очень долго отказывался, но в конце согласился. Райзен и Фил пожали руки, Николай разбил.

После стрима оказалось, что часы Фила стоят больше трех миллионов рублей, хотя сам он на стриме говорил, что их цена 30 тысяч. Такой поворот сильно добавил ажиотажа среди болельщиков.

Перед матчем оба участника спора дали комментарии. Первым высказался Райзен:

«Я ставлю невероятно красивые часы. Посмотрите стиль! Санкт-Петербург, между прочим! Мой любимый город, особенно летом. Но, к сожалению, или точнее, к счастью, проходит Медиалига, в которой такие интересные матчи, как матч с «Reality». Мы его пытались разогреть, но нестандартным образом. Пресс-конференция прошла на максимально позитивной ноте, и в конце мы поняли – нужно добавить жаришки. И эта жаришка получилась на 3,5 млн от Фила и на бесценно красивые часы от нас. Поэтому мы сегодня играет не просто на что-то, а на довольно осязаемую физически вещь.

Я был в Краснодаре и сдавал в комиссионку вещи, которые мне не нужны. Смотрю, там невероятно красивая витрина, на ней стоят эти часы за 699 рублей. Я смотрю на них, надеваю на руку и вижу, что они выглядят потрясающе и идеально мне подходят. Покупаю их и приезжаю в них в Москву, спорю с Филом и, надеюсь, что теперь забираю еще и Ролексы. Я не могу их потерять и хочу приобрести вторые, потому что настоящие гангстеры ходят с двумя».

Потом слово дали Филу:

«Мой друг Николай Осипов, по совместительству президент лиги развел меня на спор с Райзеном на часы. Говорю откровенно, это было давление со стороны лиги (смеется). Заруба будет хорошая, заруба будет интересная, а часы будем сохранять. И я в первую очередь. Если проиграем придется отдать, я даже коробку с собой привез, документы. Мы будем выходить вместе с ней, я передам ее Коле, и она будет с ним до конца матча. Теперь это самый дорогой матч в истории медиа футбола. Я буду воевать за свои часы».

Райзен положил свои часы в коробку с Ролексами Фила и ее отдали организаторам. И тут начался футбол.

10-я минута. Длинная передача из глубины на Давыдова. Капитан «Броуков» убежал со своей половины поля 1 на 1 с вратарем. Сергея догнал защитник и повалил. Судья долго смотрел ВАР и решил: штрафной удар и удаление. К мячу подошел Виталий Дьяков и положил точно в девятку (вратарю помешал небольшой рикошет от защитника).

Наверное, Райзен уже мысленно примерял часы Фила, но во втором тайме Годфред Клаций (он же Гаучо) оформил дубль.

59-я минута. Гаучо в соло намотал несколько «Броуков» и пробил под опорную ногу Зирикову – 1:1.

74-я минута. Опять Гаучо. Опять в соло намотал обоих центральных защитников «Броуков». Опять под опорную Зирикову – 2:1.

Кстати, угадайте, кто лучший бомбардир турнира? Спойлер: нет, это не Текилла.

В самом конце был еще один опаснейший момент у ворот «Reality»: вратарь Джуси выбежал с мячом в руках за пределы штрафной. Судья назначил штрафной. Снова подошел Дьяков, но в этот раз пробил в перекладину.

Итог – 2:1, «Reality» выиграл матч, а Фил Кострубов выиграл спор. После игры они с Райзеном обнялись, Фил получил свой трофей и объявил, что разыграет часы Райзена среди подписчиков.

15 сентября «Броуки» и «Reality» встретятся в финале МКС.

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