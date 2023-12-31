Загитова, Загитова, Загитова. Так выглядит топ-20 самых обсуждаемых новостей 2023 года
Тенденция.
Недавно мы опубликовали список самых обсуждаемых постов 2023 года. В комментариях вы намекали, что это рейтинг имени Алины Загитовой – в топ-20 попали сразу пять текстов с ее участием (плюс еще два из фигурного катания).
Но еще сильнее этот феномен заметен в новостях. Из 20 самых комментируемых новостей (результаты матчей, прокатов и турниров не в счет) Загитова забрала сразу 13!
Смотрим рейтинг (каждая новость открывается при клике на картинку) и пытаемся понять – почему все так любят обсуждать Алину?
Другие итоги года:
Остальные - люди, которые возмущаются что эту бесталанную недобрую косноязычницу пихают во все щели и выставляют как что-то интересное. Люди звук выключают на просмотрах, лишь бы ее не слышать.
Передовое общество в студию!!!???