Загитова, Загитова, Загитова. Так выглядит топ-20 самых обсуждаемых новостей 2023 года

Тенденция.

Недавно мы опубликовали список самых обсуждаемых постов 2023 года. В комментариях вы намекали, что это рейтинг имени Алины Загитовой – в топ-20 попали сразу пять текстов с ее участием (плюс еще два из фигурного катания).

Но еще сильнее этот феномен заметен в новостях. Из 20 самых комментируемых новостей (результаты матчей, прокатов и турниров не в счет) Загитова забрала сразу 13!

Смотрим рейтинг (каждая новость открывается при клике на картинку) и пытаемся понять – почему все так любят обсуждать Алину?

Другие итоги года: