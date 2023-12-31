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Загитова, Загитова, Загитова. Так выглядит топ-20 самых обсуждаемых новостей 2023 года

Алина Загитова Алина Загитова
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Тенденция.

Недавно мы опубликовали список самых обсуждаемых постов 2023 года. В комментариях вы намекали, что это рейтинг имени Алины Загитовой – в топ-20 попали сразу пять текстов с ее участием (плюс еще два из фигурного катания).

Но еще сильнее этот феномен заметен в новостях. Из 20 самых комментируемых новостей (результаты матчей, прокатов и турниров не в счет) Загитова забрала сразу 13!

Смотрим рейтинг (каждая новость открывается при клике на картинку) и пытаемся понять – почему все так любят обсуждать Алину? 

Другие итоги года:

20 самых обсуждаемых постов 2023 года

30 самых заплюсованных постов 2023 года

30 самых заминусованных постов 2023 года

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26 комментариев
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Безызбежность, от которой никуда не скрыться
+28
-6
+22
Я не слежу за фигуркой и фигурантами. Из обрывочной информации знаю что эта девочка занимается всем подряд и все подряд у нее плохо получается. Бокс, пение, тамада. Изза этого в коментах батхерт? Ок она выиграла олимпиаду. Дальше то чо обсуждать? Чем вызван такой ажиотаж? Вам не похрен чем занимаются бывшие спортсмены?
+20
-5
+15
Загитова захватила мир, жесть )
+6
-1
+5
Ничего удивительного. Вон рядом - Ивлеева, Ивлеева, Ивлеева...
+5
-2
+3
Либо Загитова, либо политика. Вот и всё, что любят обсуждать на Sports.ru. Редакция сайта сделала многое для этого.
+7
-4
+3
Ответ Yury Sin
Похрен, если они с этим не лезут потом в тв, интернеты и каждый утюг.
Обычная не очень умная девушка. Что для спортсменки вообще не преступление. Чо бомбить то?
+6
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+3
Ответ Max Volkov
Я не слежу за фигуркой и фигурантами. Из обрывочной информации знаю что эта девочка занимается всем подряд и все подряд у нее плохо получается. Бокс, пение, тамада. Изза этого в коментах батхерт? Ок она выиграла олимпиаду. Дальше то чо обсуждать? Чем вызван такой ажиотаж? Вам не похрен чем занимаются бывшие спортсмены?
Похрен, если они с этим не лезут потом в тв, интернеты и каждый утюг.
+7
-4
+3
Степановой есть куда стремиться.
+4
-3
+1
80 % каментов о заге - отстирка ее секты, которая стирая пальцы в кровь забалтывает любую новость с обсуждением безызбежностей алиначки.
Остальные - люди, которые возмущаются что эту бесталанную недобрую косноязычницу пихают во все щели и выставляют как что-то интересное. Люди звук выключают на просмотрах, лишь бы ее не слышать.
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Загитова, как и Бузова, как и Ивлеева - это зеркало, отражающее интеллектуальную деградацию общества.
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Нужен ребрендинг - "Спорц имени Алины Загитовой"
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Всех с Новым годом. И это безызбежно.
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С Новым годом 🍾
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Ответ zdrprvr
Безызбежность, от которой никуда не скрыться
Талантливый человек талантлив во всем.
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Почему новости с результатами матчей, турниров не считали, но при этом на 7 месте такой же онлайн Золотого мяча?
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Сегодня промелькнул пост про какое-то совершенно бессмысленное высказывание этой девочки в ТГ, и у него уже 300 комментов. Удивляюсь, почему крупные медиакорпорации до сих пор не нашли способа делать деньги на фигурке. Это не самый популярный вид спорта, но в плане вовлечëнности и драматичного поведения фанатов оставит далеко позади что угодно!
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Ответ Max Volkov
Я не слежу за фигуркой и фигурантами. Из обрывочной информации знаю что эта девочка занимается всем подряд и все подряд у нее плохо получается. Бокс, пение, тамада. Изза этого в коментах батхерт? Ок она выиграла олимпиаду. Дальше то чо обсуждать? Чем вызван такой ажиотаж? Вам не похрен чем занимаются бывшие спортсмены?
нам похрен как раз, но не надо сюда пихать ЭТО постоянно...
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Ответ bongash
нам похрен как раз, но не надо сюда пихать ЭТО постоянно...
Вот мне похрен. Я реально в новость с буквами Загитова в первый раз за год зашел. 31го декабря. Ранее дальше заголовков не читал в ленте. Ктож тут по 200 коментов оставляет если не вы?
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Ответ papadok
Ничего удивительного. Вон рядом - Ивлеева, Ивлеева, Ивлеева...
ивлеевой до загитовой как до луны. даже со своим овечкинским катанием.
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Ответ STAVRsSC
Загитова, как и Бузова, как и Ивлеева - это зеркало, отражающее интеллектуальную деградацию общества.
Может назовете такое общество, в котором отсутствуют такие как загитова, и вообще другие уродства.
Передовое общество в студию!!!???
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