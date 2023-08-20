16 комментариев

Конкурс: выиграйте классный мерч за отзыв о женском ЧМ-2023
Один комментарий — и вы в игре.
Привет! Финал женского ЧМ-2023 уже завтра, в решающем матче сыграют Испания и Англия. Для испанок это первый финал в истории, а вот англичанки считались фаворитами турнира.
Накануне решающей игры мы объявляем конкурс: расскажите в комментариях, за кого будете (или были) в финале и почему. Либо расскажите о футболистке, которая вас вдохновляет (и тоже почему).
Мы собираем комментарии до 25 августа и выберем 3 победителей. За призы отвечают классные ребята из Girl Power. А вот и призы:
Модная панама
Кофта
И жилетка.
А еще мы подготовили классный тест о женском футболе.
Попробуйте пройти, даже если совсем ничего не знаете о женском футболе.
P.S. А если вы хотите рассказывать и развивать тему женского футбола вместе с нами, то пишите мне на почту a.karpyuk@sports.ru.
До встречи!
П.С.Где получить жилетку?
Куда больше расстроила история за пределами непосредственно футбольных событий, а именно скандал вокруг сборной Италии еще до начала самого турнира. Печалит, что ситуация не получила должной огласки, особенно в русскоязычном медиа пространстве.
История касается обладательницы капитанской повязки и любимицы сборной полуострова Апеннин Сары Гама. Ее участие в предстоящем ЧМ не подвергалось сомнению. Даже более того, именно Сара на момент старта была чуть ли не в лучшей своей форме благодаря отличной концовке сезона от женской команды Ювентуса, где она также капитан - речь, разумеется, идет о победе в Кубке Италии и разгроме в последнем туре Серии А нынешнего обладателя Скудетто Ромы.
Сара прошла медицинский осмотр и получила место в расширенном составе сборной. Дальше больше - Гама получила официальное приглашение на предварительную тренировочную сессию, куда она успела даже приехать и уже там получить известие о том, что ее исключили.
В качестве причины Федерация указала крайне нелепое пояснение - "техническое несоответствие". Кому, чего - непонятно. Сара опубликовала трогательный пост, где чуть ли не в слезах переживала о потере шанса всей жизни и от всей души желала команде удачи на турнире.
Внутри Италии история получила широкий общественный резонанс только после этого поста - другие члены сборной попросту не знали об исключении и выразили крайнее недоумение. Ювентус и вся женская команда объявили ноту сомнения в правомерности подобного действа, но Федерация целиком и полностью проигнорировала шумиху и отправилась на Чемпионат мира.
До сих пор мне не удалось найти более менее толкового объяснения случившемуся, строить теорию заговора нет желания совершенно. Не знаю, имеет ли отношение к этому случившийся ранее судебный скандал вокруг мужской команды Юве, но одно понятно наверняка - подобному не должно быть места в спорте в принципе. И весь последующий просмотр проходил с толикой тоски и непонимания...
Очень хочется, чтобы Испания выиграла, так как для них это первый в истории финал, а мечты должны рано или поздно сбываться, главное мечтать, работать и верить!
Англия - это весьма красивая история: год назад взяли ЕВРО, теперь дошли до финала чемпионата мира. Но то же самое уже было 4 года назад с Нидерландами, которые тренировала сегодняшняя наставница англичанок Сарина Вигман.
Испания - это история поколения, которое невероятно талантливо, но которому каждый раз чего-то все же не хватало.
Испанки никогда не играли в финале ЕВРО или ЧМ, но это беда взрослой сборной. Эти же игроки на юниорском и молодежном уровне неоднократно брали медали и выигрывали титулы. Даже Алексия Путельяс (обладательница Золотого мяча) брала со сборной U17 медали чемпионата мира 2010 года. Медали чемпионатов мира U17 и U20, победы на ЕВРО U19 и U17 - для молодых испанок это уже стало традицией.
Одна из самых интересных версий испанской сборной выиграла ЕВРО до 19 лет в 2018 году. Выиграла за явным преимуществом - 20:2 по ударам в финале против Германии - это действительно мощно.
На том турнире за испанскую сборную забивали Ольга Кармона, Атенея дель Кастильо, Тереза Абеллейра. Все они играли и на этом ЧМ, Абеллейра положила классный гол в игре с Замбией, а мяч Кармоны в ворота Швеции вовсе вывел испанок в исторический финал.
А победный мяч Нидерландам в четвертьфинале и первый мяч шведкам - плоды трудов Сальмы Паральюэло. Кстати, в том же 2018 году она стала чемпионкой мира со сборной U17 и в свои 15 лет забивала на групповом этапе - в матче с Канадой, который судила наша Анастасия Пустовойтова.
Эти талантливые испанки уже добрались и до ЛЧ, прервав гегемонию "Лиона". За последние 8 лет Лигу чемпионов, собственно, выигрывали только "Лион" и "Барселона". Настала пора взять Кубок мира?
Энергия и страсть,облечённые в силу вкупе с волевым упорством и поступательным движением вперёд.
Пусть этот кипучий танец с мелодичной симфонией наконец достигнут своего апофеоза.
Полотен яркие видения,
Игры эффектной метроном,
И колебания движений,
В которых органичность нот.
И пируэты,и пассажи,
Структура,пластика и ткань,
Отточенных деталей важность,
Изящества железный стан.
Акцент нюансов и трактовка,
И виртуозный символизм,
Прекрасна в танце постановка,
Его искусство - это жизнь!