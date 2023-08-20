16 комментариев

Один комментарий — и вы в игре.

Привет! Финал женского ЧМ-2023 уже завтра, в решающем матче сыграют Испания и Англия. Для испанок это первый финал в истории, а вот англичанки считались фаворитами турнира.

Накануне решающей игры мы объявляем конкурс: расскажите в комментариях , за кого будете (или были) в финале и почему. Либо расскажите о футболистке, которая вас вдохновляет (и тоже почему).

Мы собираем комментарии до 25 августа и выберем 3 победителей. За призы отвечают классные ребята из Girl Power. А вот и призы:

Модная панама

Кофта

И жилетка.

А еще мы подготовили классный тест о женском футболе.

Попробуйте пройти, даже если совсем ничего не знаете о женском футболе.

P.S. А если вы хотите рассказывать и развивать тему женского футбола вместе с нами, то пишите мне на почту a.karpyuk@sports.ru.

До встречи!