Авторы Sports.ru вспоминают лучшие зимние трансферы в истории. Здесь Бруну, Ракицкий, Суарес – и Коулмэн

И 2 летних трансфера, которые для РПЛ как зимние.

Зимнее трансферное окно в топ-5 лигах закрыто. Оно получилось очень ярким – спасибо «Челси» и всем остальным.

Наверняка через пару лет покупку Энцо Фернандеса – или аренду Кейлора Наваса – назовут лучшим зимним трансфером в футболе. А пока авторы Sports.ru вспоминают лучшие сделки прошлых лет.

Максимилиан Алфимов

Луис Суарес – из «Аякса» в «Ливерпуль», 26,5 млн евро

В 2010 году «Ливерпуль» был стабильным середняком, который не мог определиться с путем развития и страдал от проблем с управлением. А в январе-2011 еще и продал лучшего бомбардира и главную звезду Фернандо Торреса в «Челси». У испанца совсем не получилось в Лондоне, зато «Ливерпуль» в дедлайн смог купить другого футболиста, ставшего легендой – Луиса Суареса.

Уругваец получил семерку, многие сомневались: а потянет ли он наследие Кенни Далглиша? Все же семерка была очень важным номером для «Ливерпуля». Но Суарес начал доказывать с первого же матча – и тогда стало понятно, что в лице Луиса «Ливерпуль» получил топ-футболиста, да еще и за вдвое меньшие деньги, чем продали Торреса.

Суарес был очень хорош с самого начала: когда он пришел в клуб, «Ливерпуль» тащился на 12-м месте, но к концу сезона поднялся на 6-е. Не сверхдостижение, но для мерсисайдцев в тот период времени это было неплохо. В следующем сезоне «Ливерпуль» впервые за годы взял трофей – Кубок лиги. Причем Суарес был максимальным альтруистом: радовался, когда Кюйт вносил мяч после его пасов с линии ворот, выкатывал на пустой угол Рахиму Стерлингу, но мог и сам пробить с 30 метров (особенно страдал бедный Джон Радди из «Норвича»).

За два с половиной сезона Суарес превратился в настоящую суперзвезду – и в том самом сезоне-2013/14, когда «Ливерпуль» неожиданно для многих превратился в одну из самых ярких команд АПЛ и буквально уничтожал соперников, Луис был, пожалуй, лучшим футболистом мира.

Кажется, Суарес в «Ливерпуле» был тем игроком, про которых говорят: ты очень хотел бы видеть его в своей команде, но ненавидишь, когда он играет против тебя. Укусы, рукопожатия, незаметные тычки и перманентное возмущение. Но если после ухода Торреса в Ливерпуле жгли футболки, то к Луису Суаресу после перехода в «Барсу» сохранилось совершенно другое отношение.

Дмитрий Письменский

Бруну Фернандеш – из «Спортинга» в «МЮ», 63 млн евро

«Для меня риск – это норма. Я люблю отдавать последний пас и стараюсь ассистировать партнерам, а это невозможно без рисков. Меня вообще не волнует, что люди, за пределами поля, думают про этот пас. Я уважаю любую критику, но всегда буду искать именно рискованные передачи», – вся философия Бруну Фернандеша строится на таких тезисах.

Приход португальца в «МЮ» зимой 2020-го и его мгновенное влияние на форму команды очень напомнил трансфер Робина ван Перси в 2012-м. Редкий случай, когда футболист не просто здорово дополнял хорошо работающую систему (вряд ли это вообще относится к «МЮ» Сульшера), а мгновенно повышал общий класс команды за счет собственного топ-уровня.

Отличный пример – его первый день в «МЮ». Сначала Бруну шокировал всех, когда пришел на подписание контракта только с женой и ребенком (обычная практика – приход с армией помощников и советчиков). А потом удивил всех еще сильнее, спросив у Сульшера: «Можно теперь потренироваться?» На базе никого из игроков уже не было, но португалец все равно отбегал занятие с тренером по физподготовке.

Играл Фернандеш так же, как и тренировался – сразу же преобразил футбол «МЮ», заскочил во все продвинутые статистические топы, оформил 8 голов и 7 ассистов за 14 матчей сезона-2019/20. А еще Бруну 7 раз получил приз лучшему игроку матча – на сторис жены португальца было заметно, что места в шкафу с наградами все меньше.

В мае 2020-го, когда пандемия заперла футболистов в квартирах и домах, «МЮ» следил за работой игроков с помощью GPS-трекеров. Бруну не расслаблялся даже в локдаун: показал лучшую скорость в команде (34,27 км/ч) во время спринтов на 5,5 метра.

Неудивительно, что 2020-й Бруну закончил с рекордом АПЛ – четырежды за год стал лучшим футболистом месяца (в феврале, июне, ноябре и декабре).

Илья Васильев

Ярослав Ракицкий – из «Шахтера» в «Зенит», 10 млн евро

Перед выбором пролистал все зимние трансферные окна после перехода на систему «осень-весна». На этом отрезке клубы оформили несколько важных и интересных переходов: «Спартак» оформил Квинси Промеса, Александра Соболева и Георгия Джикию, «Ростов» разом забрал Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Данила Глебова, одновременно в Россию приехали Джефферсон Фарфан и Кристиан Рамирес, Павел Мамаев и Маурисио Перрейра оказались в «Краснодаре», а ЦСКА подписал Понтуса Вернблума и вернул Вагнер Лава.

Но самая яркая и эффективная трансферная кампания – зенитовская зима-2018/19, окончательно запустившая петербургское доминирование. Сердар Азмун и Вильям Барриос – абсолютные топы для РПЛ, но сильнее всех меня впечатлил Ярослав Ракицкий.

Паулу Фонсека назвал Ракицкого десяткой на позиции центрального защитника. В том сезоне «Зениту» явно не хватало плеймейкера, поэтому украинец забрал часть функций себе и очень помогал даже во времена Вендела и Клаудиньо – он стал одним из первых топово пасующих защитников новой РПЛ, умеющим абсолютно все (короткие и длинные пасы, рывки с мячом, передачи шведой, диагонали). Ракицкий всегда бился, шикарно начинал атаки и не боялся в Лиге чемпионов, хотя в Европе ему не хватало скорости.

Многие эмоциональные моменты «Зенита» последних лет связаны как раз с ним: великолепные штрафные в первый сезон, забавный привоз в чемпионской игре с «Локо», 2 ассиста «Спартаку» при 7:1, шикарная игра в Лондоне, пенальти в «Мальме» и даже не очень яркая игра с «Бетисом» незадолго до вынужденного отъезда.

И на мой взгляд самый великий момент – победный штрафной в конце матча с «Оренбургом», когда «Зенит» весь второй тайм давил и пытался оторваться от второго места (купили для чемпионства, а гол как раз стал важнейшим вкладом).

Артем Буторин

Эдин Джеко – из «Вольфсбурга» в «Ман Сити», 37 млн евро

Мне приказали вспомнить любимый зимний трансфер, поэтому копаться буду не в статистике, а в сердечке. Там никаких суаресов, фернандешей или кого бы то ни было в красном – камон, там Эдин Джеко.

В конце 10-х Бундеслигу насиловала наглухо отбитая парочка из Вольфсбурга. В сезоне-2008/09 Графите и Джеко наколотили 54 гола в чемпионате и застолбили трон лучших бомбардиров (28 у бразильца, 26 – у боснийца). Через год Эдин уже в одно лицо выиграл забег – 22 банки, несмотря на печальное восьмое место «Вольфсбурга».

И этот монстр приехал на «Этихад» в середине сезона-2010/11. Сначала шло туго, но потом как разогнался: следующую кампанию начал с голов «Суонси», «Болтону» и покера «Тоттенхэму»! На выезде – а ведь за тех «шпор» играли Модрич, Бэйл, Ван дер Варт и другие солидные джентльмены.

А кто запустил легендарный камбэк с «КПР» в 2012-м? Не было бы никакого Aguero-o-o-o-o-o на 94-й, если бы сначала не случилось Dzekoo-o-o-w на 92-й.

Да только за это он уже прибит к истории «Сити». А ведь еще были сольные матчи: например, в сезоне-2013/14 он тащил голами с «Халлом» (оба забил, когда «Сити» играл вдесятером с 10-й минуты), «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» – те тяжелые гостевые победы стали одними из важнейших в золотой гонке.

Экс-тренер «Сити» Дэвид Платт говорил, что Джеко всегда забивает «тяжелые мячи». Вот прям в точку!

«Юнайтед» Джеко вообще подарил 9 голов – его второй любимый соперник после «Пльзени» (12). А кто забил двушку при 6:1 на «Олд Траффорд», м?

При этом Эдин не идеальный: он не всегда попадал в игру, и это чувствовалось сильнее, чем, например, у Агуэро: тяжелый босниец раскисал, когда все шло не по плану. И к немецким голевым безумиям не приблизился – даже за «Рому» забил больше. Возможно, поэтому со временем стал запасным и не раскрыл в Англии мощный потенциал.

Но в моих воспоминаниях Джеко всегда красавчик: за важнейшие голы, за пушки в касание в чужой штрафной, за казни «Манчестер Юнайтед», за 3:2 с «КПР». Он не лучший игрок в истории «Сити», но зимой клуб никого лучше не покупал: сори, Жезус, Лапорт и Беллами.

Вадим Лукомский

Шеймус Коулмэн – из «Слайго Роверс» в «Эвертон», 60 тысяч фунтов

Вероятно, лучший трансфер в истории АПЛ по соотношению цена-качество. За половину недельной зарплаты Йерри Мины «Эвертон» купил будущего капитана и закрыл позицию правого защитника на десять лет. В лучшие годы Шеймус выделялся на фоне всей АПЛ и боролся за звание лучшего правого защитника лиги.

Переход стал возможным благодаря знакомству Дэвида Мойеса с Уилли Макстэем. Они вместе играли за «Селтик» в начале 80-х – именно от него прилетела рекомендация. Какое-то время товарищ Мойеса работал в «Слайго», потом ушел в молодежную структуру «Селтика», но по-прежнему прекрасно знал ирландский рынок.

Подводный камень сделки был в травме Коулмэна. Перед первой игрой за «Эвертон» ему предстояла операция и восстановление. Он со всем справился и сделал вложенные в него 60 тысяч лучшей инвестицией «Эвертона» в 21 веке. Позже экс-тренер «Слайго» Пол Кук рассказывал, что другие клубы предлагали за Коулмэна не больше 30 тысяч – он предположил, что Шеймус не был изначально недооценен (с учетом травмы и лиги, из которой переходил), а добился всего из-за дичайшей мотивации и готовности работать над собой. В любом случае получился образцовый гениальный трансфер.

Денис Романцов

Лима – из «Ромы» в «Локомотив», 5,7 млн евро

У нас тут про зимние усиления, но в системе весна-осень дозаявочное окно открывалось летом, да и, когда Лима приехал в Россию, в Бразилии была зима, так что этот трансфер тоже подходит.

В начале нулевых «Локо» попробовал трех бразильцев, но все мимо. В 90-е Жорже Вагнер, Леандро и Жулио Сезар, наверное, выдали бы серию концертов, как Леонидас с Маркао, но в нулевые нашим топ-клубам требовалась что-то большее. Поэтому «Спартак» летом 2004-го купил Йиранека, Видича и Кавенаги, ЦСКА Вагнера с Красичем, «Зенит» Шкртела, «Сатурн» Монтенегро (3 матча за Аргентину), а «Локо» Лиму – 33-летнего бразильского полузащитника, только что отыгравшего сезон в старте «Ромы» Капелло.

«Порекомендовал его, кажется, Арсен Минасов, – говорил мне спортивный директор «Локо»-2004 Хасанби Биджиев. – Семин Лиму прекрасно знал, так что все завертелось быстро. Я полетел в Италию и обговорил условия трансфера с «Ромой».

Семин так офигел от доступности основного игрока топ-клуба Серии А, что закрыл глаза и на возраст, и на то, что последние полтора года Лима играл слева. В июльской игре с «Зенитом» (2:0) Лима заменил Уинстона Парка и до конца чемпионата стал главным опорником команды, раскрепостив Лоськова, Билялетдинова, Сычева и Хохлова. С приходом Лимы «Локо» взлетел с третьего места на первое, а Семин так ценил новичка, что давал лишний выходной.

Переводчик с португальского Андрей Тарасов рассказывал мне: «Когда мы с [динамовским бразильцем] Алберто заезжали к Лиме, у того стояла батарея из пустых бутылок виски и пива. Я предложил: «Ты бы хоть выкинул их». – «Да я не успеваю выносить». Но Семин его обожал и не обращал внимания на выпивку, потому что Лима божественно играл в опорной зоне».

Андрей Клещенок

Андреа Бардзальи – из «Вольфсбурга» в «Ювентус», 0,3 млн евро

В январе 2011-го «Юве» заплатил 300 тысяч евро за лучшего защитника в мире – только тогда об этом никто не знал.

Бардзальи отыграл в «Ювентусе» восемь лет, дважды доходил до финала ЛЧ и выиграл столько титулов, что хватило бы на пару карьер. Он был хорош и в тройке, и в четверке защитников, у Аллегри и Конте, в центре и на краю. С сединой в волосах разгонялся до 35,6 км/ч. Окончательно постарев, выходил вместо форвардов и безупречно защищал минимальный перевес. Закончив, стал тренером обороны и превратил Куадрадо в лучшего правого защитника Серии А.

Было что-то контркультурное в том, как его тройка с Кьеллини и Бонуччи крала внимание и заголовки во времена моды на дорогие атакующие трио. Андреа был главным из них. И стал символом одной из лучших сборок в истории «Юве».

Вряд ли найдется еще один зимний трансфер с таким сочетанием цены, пользы и качества.

Глеб Чернявский

Неманя Видич − из «Црвены Звезды» в «Спартак», 4,5 млн евро

Видич пришел в «Спартак» в середине сезона, поэтому вполне легально выбираю этот трансфер.

Тогда в клубе появился новый гендиректор Юрий Первак – и его интервью показывали по телевизору. Я перерыл весь интернет в поисках этого видео, но ничего нашел, поэтому придется довериться моим воспоминания из 14-летнего возраста.

Первак сидел на какой-то пресс-конференции и, важно морщась и ковыряясь в заусенцах, заявил: «Бойцов будем брать».

Вскоре после его слов объявили о трансфере Видича в «Спартак». О нем толком никто ничего не знал, но почему-то считалось, что покупают реально хорошего центрального защитника, а не Люка Зоа или Душана Петковича.

Потому что с ними «Спартак» установил рекордную проигрышную серию из 6 лузов подряд и в таком состоянии ушел на паузу. После перерыва сыграли вничью с «Кубанью», а под следующий матч с «Аланией» (почему-то в Пятигорске) в «Спорт-Экспрессе» анонсировали дебют Видича. Правда, оговаривались, что он может выйти, но он пока готов на 30%.

Ну окей, на 30 так на 30 – румыны, Зоа и Душан Петкович готовы на 100, а играют на 0.

Начинается матч, в старте выходит Видич – и «Алания» просто не может дойти до ворот «Спартака». Серб один держит на себе всю оборону и только показывает большой палец вверх.

Это было так обстоятельно, так монументально, так надежно – «Спартак»-2004 до Видича ооочень много пропускал, но с Неманей в обороне сразу стало иначе. «Аланию» легко победили 2:0 – и прервали жуткую серию.

Я тогда подумал: «Если это 30%, то что будет при 100%». Это мы, конечно, уже увидели в «Манчестер Юнайтед».

Как же повезло, что такой игрок к нам заскочил.

Как видите, хороших зимних трансферов и правда много. Мы не назвали Эрлинга Холанда (в «Боруссию»), Неманю Видича (в «МЮ»), Вирджила ван Дейка (в «Ливерпуль») и других. Пишите своих топов в комментарии!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Gabriele Maltinti / Stringer, Michael Regan / Staff, Alex Livesey / Stringer ; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; РИА Новости/Владимир Федоренко