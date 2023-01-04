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10 самых заплюсованных постов года в хоккее: Ротенберг – тренер, никому не нужная КХЛ и монолог легенды комментов Sports.ru

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Плюсовать – классно.

Перед вами десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в хоккейном разделе. Добавляйте понравившиеся тексты (или весь список целиком) в закладки и читайте.

10. Самая добрая история января: болельщица «Сиэтла» спасла сотрудника «Ванкувера» от рака – во время игры сказала ему про подозрительную родинку +351

2022 год начался с доброй хоккейной истории о спасенной человеческой жизни. Сама ситуация произошла 23 октября 2021-го в Сиэтле – во время матча «Кракенс» с «Ванкувером», но о ней стало известно только в январе.

Брайан Гамильтон, менеджер по экипировке «Кэнакс», убирал со скамеек игроков планшетки и краги – и вдруг услышал стук по стеклу сзади. Внимание пыталась привлечь местная болельщица, заметившая на его теле подозрительную деталь: она приложила к плексигласу свой мобильный, на котором успела напечатать важный текст. 

«Я уже собирался уходить со скамейки запасных, как вдруг какая-то девушка подносит телефон к стеклу, а на нем сообщение: «Родинка на задней части шеи – это рак».

9. Роман Ротенберг сделал себя тренером СКА. ЧТОООО, ЗАЧЕЕЕЕМ? И кто теперь главный в сборной России? +376

Та-дам: Роман Ротенберг – официально главный тренер СКА. Пару лет назад я был уверен, что этого не произойдет никогда – почему, объясню ниже – но события последних 2-3 лет вели к этому достаточно категорично. Так что сейчас это какое-то будничное событие.

Даже немного странно, что на назначение Романа Ротенберга главным тренером отреагировал Василий Уткин – но в том-то и дело, что людям, которые не смотрят и пары хоккейных матчей в неделю, это кажется большой сенсацией. 

Поэтому нужно кучу всего объяснить. Что ж, камызяки, летсгоу.

8. Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки +384

На время больших турниров хоккей России всегда становится немного фигуркой (в плохом смысле этого слова), но в феврале-2022 был установлен какой-то рекорд. Самолет затрясло еще задолго до взлета. Он стоял в ангаре, его даже не думали заправлять, а крылья болтало как при жесточайшей турбулентности.

Началось это прямо в октябре, сразу как Жамнова объявили новым главным и стало известно, что он даст пресс-конференцию. Я спрашивал в ФХР, как туда попасть. «Там даже нашего флажка не будет», – отвечали мне.

И действительно: не было ни одного флажка – за исключением того большого, который незримо развевался над головой Алексея Жамнова и на котором было написано: «Какого хрена происходит?»

7. Поколение суперзвезд 90-х должно было реформировать наш хоккей. Вместо этого они встроились в бюрократию и играют по ее правилам +420

Все пробуксовывало, и объяснение казалось очевидным – рулят легенды прошлого, Третьяк, Михайлов, Якушев, Майоров, а им тяжело встроиться в современность. Эти уважаемые люди, думал я, вышли из реальности, где на всю страну была одна команда – для внутреннего рынка она называлась ЦСКА, для внешнего «сборная СССР» – и в хоккее не было самого понятия «деньги». Разве они могут выстроить хоккей на открытом рынке?

Другое дело парни, которые в молодости бежали от совка и сами видели, как на хоккее делаются деньги. Ничего, думал я, сейчас вот придет Буре в пиджаке и со своей этой прической, с опытом игры в открытом мире (всегда хотел вставить отсылку к GTA), и все поправит. Наладит дела в нашей лиге, устаканит работу в сборной, поможет установить над КХЛ нужный ей потолок. 

Буре даже сделал первый шаг – он был генеральным менеджером сборной в Турине-2006. С тех пор прошло 16 лет – и я как обычно обломался. Давайте проведем небольшую ревизию: каков вклад супергероев 1990-х в текущие дела?

6. КХЛ начинали как наш ответ Западу. Сейчас лига никому не нужна, и никто не знает, зачем она существует +437

КХЛ-2008 – это такой кулак, который сверкает в сторону Северной Америки и норовит оттопырить один из своих пальцев, чтобы сформировать подходящий моменту жест; КХЛ в целом и задумывалась как такой жест. Тут играл Ягр, сюда вернули Радулова, сюда вытащили нескольких как бы звезд (без оглядки на их форму) – и сюда всегда хотели вернуть Овечкина, Малкина, Ковальчука (с Ковальчуком даже получилось!).

КХЛ скопировала структуру чемпионата НХЛ и почти целиком ее внешнюю форму (у нас это умеют) как бы в знак того, что на пути к мировому господству мы не остановимся ни перед чем.

Но эта идея себя изжила. Стало ясно, что Овечкин к нам не приедет – КХЛ нечего ему предложить; ни в смысле денег, ни в смысле соревнования, ни в смысле медийности: Саша снимается в рекламе одного нашего банка, играя в НХЛ. Приедет ну только если в 40 лет, как Дацюк, в формате очень заслуженного ветерана.

5. Интервью русского массажиста «Колорадо»: помощь для Ничушкина, баня для Лемье, русский язык для Мэнсона и ресторан для Лагутенко +462

В разгар финальной серии Кубка Стэнли нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев написал о массажисте Евгении Халецком: «Он здесь уже 25 лет. Знает всех, его знают все. Мне было очень непросто психологически, и Джей меня чуть ли не больше всех подбадривал и поддерживал».

Через два дня после завершения сезона я позвонил Халецкому и выяснил: впервые он соприкоснулся с «Колорадо» осенью 1996-го, но главным массажистом команды стал только в прошлом году.

– Некоторые ребята говорят: «Джей, ты принес нам удачу. Первый сезон – и сразу Кубок Стэнли!» 

4. Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти +756

После полуфинала со шведами кто-то из наших ветеранов, кажется, Вячеслав Фетисов, сказал – были на грани позора. Ерунда все это. Поражение в полуфинале не было бы позором – как и не является позором вот это поражение в финале (достойное – мы привыкаем к этому слову и в хоккее).

Россия в Пекине не была по умолчанию сильнее ни одного из своих соперников. Фаворитом нас делали наши имперские амбиции и какая-то древняя-древняя инерция. Фаворитами нас делали мы сами – в медиа, в разговорах, в стримах и в телеэфирах.

По факту самой сильной командой турнира была Финляндия, которая пилит свой стиль уже далеко не первый год. Этим стилем Финляндия брала золото ЧМ-2019, где за нас играл Кучеров. Финны лучше нас пользуются нашей же инфраструктурой – ну например, у них есть крутое звено, наигранное в КХЛ. А у нас нет. Они были явно сильнее, цельнее, интереснее – не только нас, сильнее всех.

3. ФХР против сборной, сезон КХЛ сломали, месяц без игр, Ротенберг – тренер. В нашем хоккее происходит какой-то бред +793

КХЛ – главная профессиональная лига страны – официально на паузе. Игроки из расширенного состава сборной на пути в Новогорск. Ближайший матч они проведут 9 февраля – против Швейцарии, уже на Олимпиаде. До этого они играть не будут совсем – только двусторонки и, может быть, товарняк против сборной Латвии.

Получается, мы снова не играем в хоккей, чтобы лучше играть в хоккей. Чтобы лучше играть в хоккей, мы совсем не играем в хоккей. Речь не о нескольких днях или неделе – с учетом остановки сезона хоккеисты нашей сборной не сыграют всерьез около месяца.

Все остальные игроки лиги просто на паузе. Они, скорее всего, тренируются и поддерживают себя в форме, но матчей у них нет и пока не планируется – потому что олимпийская пауза. Несколько сотен профессиональных игроков, которые недостаточно хороши для отдыха на базе в Новогорске (игроки сборной, напоминаю, тоже там сидят без матчей), отдыхают у себя в городах – отдыхают в январе, самом хоккейном месяце года, когда все сезоны всех лиг должны быть в разгаре.

2. 12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым +869

Почему молчат партнеры и руководители Ивана Федотова – их это не касается? А как же хоккейное товарищество – не оставлять своих в одиночестве, подставить плечо, поднять со льда, дотащить до скамейки? Как наше общество дошло до того, что перед лицом официальных структур любое сообщество, даже скрепленное девизом «Трус не играет в хоккей», мгновенно разбивается на тысячи мелких «я», где каждый сам по себе? 

1. Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru +1099

Пока Александр Овечкин мчится к рекорду Гретцки, новости о его достижениях собирают сотни комментариев. Среди них всегда выделяется один человек – его зовут Дух Хлебонасущенского (в жизни Андрей Хлебонасущенский). Настоящая легенда Sports.ru – его комментариям ставят тысячи (!) плюсов. Дух появляется практически под каждой новостью про Овечкина с 2007 года и делится самыми интересными цифрами. В его статистике больше 20 пунктов.

Почему он это делает? Рассказывает сам Андрей.

30 самых заплюсованных постов 2022 года

30 самых заминусованных постов 2022 года

4 комментария

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Фёдор Кузнецов
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Как же классно что среди всех этих текстов про Ротенберга, КХЛ и о том как всё у нас плохо больше всего плюсов собрал текст про Духа!
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Ноябрьский Набат
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Мы ВСЕ старались для Духа, как и Он для Нас✊
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Ильнур Хасанов
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эпоха плюсов, иначе здоровье ухудшается если не поставить +
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Александр Романов
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Дух молодец!
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