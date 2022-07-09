Блогер Трибуны перевел 30 книг за 2 года. Поговорили с ним о «Ливерпуле», аргентинских писателях и городе мечты (Ушуая!)

На днях автор блогов «Живи красным!» и «helluo librorum» Антон Перепелкин рассказал о своем книжном деле – с марта 2020-го он переводит книги о любимых спортсменах и публикует их на Трибуне. Антон два года не был в отпуске и поработал над 30 книгами.

Мы расспросили блогера о том, как он начал болеть за «Ливерпуль», кого читает из авторов Трибуны и классиков, а еще узнали, что бы он сказал в баре Салаху.

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Всем привет! Меня зовут Антон – я перевожу книги и статьи в блогах, а также порой случается, что и сам пишу что-то интересное. Это мое третье интервью в жизни (собеседования на работу не в счет). Так что я уже опытный парень в этих делах. Но если что, помните – это мое личное мнение и оно может не совпадать с вашим.

«Футбол популярен, потому что популярна глупость». О цитате Борхеса и ассоциации Кортасара с «ПСЖ»

– С чего началась ваша жизнь на Трибуне?

– Я зарегистрирован на Sports.ru с 2010 года, но читаю его еще раньше. Видимо, в том году возникло ощущение оставить какой-то комментарий. Что касается Трибуны, то желание завести блог произошло спонтанно. Первый пост в «Живи красным!» вышел на следующий день после невероятнейшего отыгрыша против «Барселоны».

В день матча я отвез старшего сына в больницу и сильно за него переживал. Из-за этого так и не смог выплеснуть все эмоции во время просмотра тех 4:0 на «Энфилде». Зато на следующий день, когда узнал, что с сыном все в порядке – дал волю чувствам. Мне очень повезло, так как третий пост в блоге, над которым я очень усердно работал, дал мне +191 и 48 комментариев. Он до сих пор висит на первом месте в моих лучших публикациях за все время. Так что толчок в виде поддержки пользователей я получил очень знатный и просто не мог и уже не хотел бросать.

– Вы написали, что у вас давно не было отпуска. Чем занимаетесь – и как это пересекается с текстами и переводами для блогов?

– Я менеджер по работе с партнерами в IT-компании. С текстами и переводами моя работа вообще не пересекается. Разве что порой приходится общаться на английском, но сейчас уже очень редко. А что касается отпуска, то тут очень простой ответ – пандемия.

– Расскажите о книгах. Что в работе сейчас?

– За два года перевел или отредактировал 30 произведений. Все, кроме четырех, доступны для чтения/покупки по ссылкам, которые я указал в посте. Сейчас в работе только одна книга, которая будет публиковаться сразу после моего возвращения. Очень крутая книга!

– Переводите или редактируете?

– Перевожу, но название сказать не могу, сюрприз. Общая канва такая, что книга рассказывает не столько о футбольном клубе (-ах), сколько о временной действительности вокруг футбола. При каких обстоятельствах действовали футболисты, судьи, директора. В переведенных мной главах очень много перекличек с современностью и перемалывая все это через себя понимаешь, что не зря говорят про спираль истории, ох не зря!

– Как выбираете книги для перевода?

– Первые книги выбирались легко – я просто переводил книги о тех персонажах, которые мне очень интересны: Оуэн, Фаулер, Крауч, Бьелса. К сожалению, единственная книга моего любимчика Стива Макманамана написана им о его периоде в «Реале».

Сейчас же все намного сложнее. Идет настоящая исследовательская работа о том, насколько хорошо книга написана – например, я сначала читаю отзывы на иностранных сайтах. Но что остается неизменно – книга должна быть написана на интересную мне тему. Некоторые из них я читаю и перевожу запоем – настолько они классные! Надеюсь, что и читателям они тоже нравятся.

– Что посоветовали бы любому читателю, независимо от увлеченности спортом?

– Ох! Книга – это всегда что-то личное. Более того, одна книга для одного и того же человека в разные периоды его жизни может зайти очень по-разному.

В этом плане я всегда вспоминаю «Сто лет одиночества» Маркеса – я читал ее раза три. В первый раз в студенчестве – буквально поглотил ее. Во второй – несколько лет спустя, более спокойно и вдумчиво. В третий – еще через пару лет — и мне она показалась «сказочкой про козявочку». Так что нужно читать то, что нравится, а для того, чтобы знать, что нравится – нужно читать много. И стараться все-таки что-то современное чередовать с классикой.

– Про латиноамериканских авторов: Маркеса упомянули, а что с Кортасаром и Борхесом? Охарактеризуйте каждого в любых комфортных терминах: от любимых напитков до футболистов.

– Маркес первый мой латиноамериканский автор, книги которого я приобрел и прочел – мое знакомство с магическим реализмом начиналось именно с него. Если как-то его характеризовать, то давайте это будет одиночество, причем не то, что из «Ста лет...», а менее популярное, из «Генерала в своем лабиринте» или из «Осени патриарха».

Кортасар (ударение на первое «а» – мне подсказывает мой внутренний редактор, что это стоит упомянуть) и Борхес должны были стать вторыми и третьими писателями, которых я прочту. Но этого не случилось – я ждал пока мне удастся приобрести полные собрания их сочинений (и мне-таки удалось это сделать) и читал их уже заметно позже.

Кортасар у меня ассоциируется с чем-то европейским, несмотря на то, что он из Аргентины, но, насколько я помню, всю или почти всю творческую жизнь он прожил в изгнании в латинском квартале Парижа. Так что пусть ассоциация будет с «ПСЖ».

Что касается Борхеса – то это великий библиотекарь-слепец, мудрец и знаток. Он мастер краткого рассказа и за всю жизнь не написал ни одного романа. Про футбол он однажды высказался так: «Футбол популярен, потому что глупость популярна».

Если брать ассоциации, то пусть это будет Алеф – первая буква различных алфавитов, а еще название одного из его рассказов. А еще у него есть невероятный рассказ «Цирцея», очень советую. Кстати, если брать тех же аргентинцев, то у меня есть более любимые авторы нежели Кортасар или Борхес – это Эрнесто Сабато и мой любимый Адольфо Бьой Касарес.

«Для меня главное в игре – эмоции». Почему любимый игрок «Ливерпуля» всех времен – Стив Макманаман

– «Ливерпуль». Как появился в жизни и почему продолжаете болеть?

– Появился в самом начале 90-х. В начале как одна из команд в компьютерном футбольном менеджере на ZX Spectrum, а потом на PC. Когда в стране начались трансляции АПЛ, то уже и в более олицетворяющем виде. Что касается «продолжения», то как же можно сменить команду своего детства? Да, за все эти 30 лет было много разного, но я неимоверно рад, что в клуб пришел Клопп и выиграл то, что давно уже пора было выиграть. Хотя для меня главное в игре команды – эмоции. Сейчас от их игры они просто сумасшедшие.

– А кто из игроков «Ливерпуля» запомнился больше всего?

– Я в последних числах июня в телеграм-канале делал топ-3 любимых игроков «Ливерпуля».

Рейтинг таков:

Если кратко, то Стив невероятно подкупал техникой и быстротой, а еще он не был нападающим-бомбардиром. Более подробно можно почитать в самих постах.

– Какой матч и почему можете пересматривать много раз, а о каком хотели бы забыть?

– Пересматривать матчи в современную эпоху – это, на мой взгляд, моветон. Уж простите! Так много всего можно сделать, посмотреть, послушать, проехать, прочувствовать за 90 минут матча, в котором может быть моментов на хайлайты минут на 10-15. Так что если что-то и пересматриваю, так это те же лучшие моменты стамбульского финала 3:3 в ЛЧ.

Но в основном, если мы с младшим сыном и смотрим хайлайты – то это просто либо смешные моменты в футболе, либо крутые голы, действия. Что касается «забывания», то это происходит по мере того, как матч уходит в историю. Понимаю, что может быть какая-нибудь игра, в которой «Ливерпуль» не занес мяч через линию ворот на один с копейками сантиметр (в матче против «Сити» в 2019-м, помните?) или тот же киевский финал с Кариусом, Салахом и Рамосом.

Но все это не саднит, нет. Проиграли, не попали, расстроились, пошли дальше и начали усерднее работать – это про игроков. А про нас, болельщиков – расстроились и пошли дальше поддерживать команду!

«Какого хрена газировку дуешь, Мо – сезон в разгаре». О разговоре с Салахом в баре и городах мечты

– Какие блоги читаете на Трибуне и порекомендуете друзьям?

– Я могу выглядеть снобом, но сейчас читаю мало – в основном то, что связано с «Ливерпулем». В моих рекомендациях вообще никак не нуждается блог «Англия, Англия», Вадим Лукомский, Валера Полевиков. Порой зависаю на статьях «Non-League» (это моя любовь к Football Manager дает о себе знать), «Красным на полях» – очень достойный блог о «Ливерпуле», сам я публиковался (и планирую дальше) и, соответственно, читаю «Будеслига.ру» – отличные ребята.

– Назовите 5 правил для любого блогера на Трибуне или опишите главные критерии для успеха на платформе.

– Еще сложнее. Но я выкручусь – правил никаких писать не буду, так как моя деятельность на Трибуне не про успешность. Я сам перевожу статьи, книги и порой пишу что-то свое и я всегда рад комментариям и обсуждениям. Насколько я вижу сейчас, успешность – это количество публикаций, то есть чем больше у тебя постов, тем больше их просматривают, ставят плюсы или минусы, комментируют. Лонгриды читают неохотнее, чем обычные новости в три строчки и это понятно – информации в наш век столько, что потреблять не успеваешь, но я за осознанное потребление, причем не только информации.

– Сейчас много читаете не только о футболе? Смотрите кино, слушаете музыку?

– Естественно! Читать я научился в 4 года и с тех пор не прекращаю. У меня библиотека переводной латиноамериканской литературы – около 900 книг и до недавнего времени я читал сугубо их. Но года 2-3 назад я сломил свою косность и начал читать все. И считаю это большой работой над собой. Люблю читать авторов целиком – последним был Алексей Иванов, который невероятно понравился. Сейчас дочитываю Чатвина, а в поездку беру планшет с полным собранием Газданова и всеми книгами серии «Дюна».

С кино сложнее – читать я все-таки люблю больше, а времени на кино все меньше и меньше. Из последнего просмотренного – парочка невероятно унылых (ужасных) марвеловских фильмов, но если из хорошего – та же «Дюна». Правда, лучше-таки следить за работами любимых режиссеров: Иньярриту, Звягинцев, Вильнев, МакДона, Мельник, Быков, Мизгирев, Сигарев.

Музыку слушаю постоянно в наушниках по дороге на работу или домой, даже когда перевожу. В этом очень помогают саунтдреки к разным фильмам, играм. Я – меломан, так что вообще ничего не стану говорить за жанры, исполнителей.

– Вам дают билет в любые три города мира: куда отправитесь и почему?

– Ушуая! Это первый город мечты. Почему? Все очень просто: во-первых, это Аргентина, во-вторых – самый южный город мира. В одном из онлайн-менеджеров десяток лет назад я даже создал любительскую команду из этого городка, которая на самом деле существовала, – Los Cuervos del Fin del Mundo («Вороны конца света»)!

Второй – Токио, Япония почему-то очень манит. Культура, быт, технологии, студия «Гибли». Третий – Мехико, невероятно красочный огромный и красивый город со своей архитектурой и моими любимыми монументальными работами Диего Риверы, музей Фриды Кало, ну и оттуда до пирамид недалеко, а это тоже своеобразная мечта – инки, ацтеки, майя.

– Заходите в бар неподалеку, а там сидит Салах. Не выпивает, конечно, потягивает газировку или кофе. О чем вы его спросите?

– «Какого хрена газировку дуешь, Мо – сезон в разгаре?» Но это шутка, если что! Вообще, если честно, я такой человек, которому реально для начала разговора приходится долго думать о вопросах. Зато потом, особенно если собеседник душевный, можно общаться без всяких вопросов. Поэтому крутая возможность подумать.

Хотя кого я обманываю, никаких вопросов я задавать не буду, а просто скажу: «Nice job, Mo!» («Хорошая работа, Мо!»)

Всем пока! Читайте книги – это классно!

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Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive, Shaun Botterill; globallookpress.com/Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com, Roberto Pera/dpa; commons.wikimedia.org