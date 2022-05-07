Все, «МЮ» потерял шансы на ЛЧ. Решаем, чье чемпионство расстроит меньше

А вы за кого?

Фанаты «Манчестер Юнайтед» давно были к этому готовы, но теперь официально: команда уступила «Брайтону» (0:4) и потеряла математические шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий год.

Эх, а ведь летние трансферы вселяли столько надежды.

Но не для опытных фанов, прошедших покупки Ди Марии и Фалькао, Швайнштайгера и Маты.

А дальше – все как обычно: команду лихорадило осенью, «МЮ» отлетел не только от «Сити» и «Ливерпуля», но и «Уотфорда» («Уотфорда!»).

Сульшер ушел, и казалось, что с новым тренером – вообще любым тренером – станет лучше.

«МЮ» назначил Ральфа Рангника тренером до конца сезона. Но оказалось, быть даже временщиком в «Манчестере» непросто: любимую тактику безумного прессинга не выстроить, главная звезда обижается на замены, а недовольные футболисты сливают инфу из раздевалки.

Это как заново учиться водить авто уже во время опасной погони.

Но теперь можно выдохнуть, расслабиться и обсуждать глупые темы. Мы пристали к оставшимся в редакции Sports.ru болельщикам «МЮ» с двумя вопросами:

1. Как вы эмоционально переживаете мучительный сезон с Ральфом?

2. С чьим чемпионством вы смиритесь легче: «Ливерпуля» и «Сити»?

Руслан Копылов, командор Трибуны Sports.ru и автор блога «Вы знаете Руса»

1. Я начал ныть еще до старта сезона – ругал руководство за возвращение Роналду. Поэтому смирился с провалом почти сразу, а после увольнения Сульшера вообще расслабился, фиксируя только приятные для себя моменты. Рангник наконец понял, что Магуайра можно посадить на скамейку, а Марсьяля – слить в другой чемпионат, чтобы вообще не видеть? Ура. Фил Джонс вышел впервые за 2 года – вау! Даже непопадание в ЛЧ я воспринимаю как хороший знак: теперь тен Хагу дадут время на раскачку, а не будут требовать полуфинал ЛЧ в первом же сезоне.

Не получалось игнорировать только постоянные конфликты в раздевалке и агрессивные наезды Ральфа на пресс-конференциях – кажется, немец не ожидал, что игрокам будет настолько плевать на временщика.

2. Точно «Сити». Во-первых, иначе «Ливерпуль» догонит «МЮ» по титулам. Во-вторых, ну не готов я выслушивать крики про квадрупл от знакомых фанатов «Ливерпуля». И главное: теперь в Манчестере коалиция лысых шарлатанов – а значит, нужно поддерживать Пепа.

Никита Киселев, редактор Sports.ru и автор блога «Англия, Англия»

1. Интереснее всего было в январе. Пик поисков Рангника. Сначала «Юнайтед» проиграл дома «Вулверхэмптону». В тот день стало понятно, что 4-2-2-2 и ее конфигурации не работают – «Вулвз» численно доминировали в центре и заслуженно победили. Потом мне очень понравился первый тайм с «Астон Виллой» в лиге. Второй уже не очень (Коутиньо инициировал камбэк), но и там получился хороший сюжетный мостик к игре с «Брентфордом» через 4 дня. Рангник честно сказал, что жалеет о непереходе на трех центральных защитников в конце. И вот с «Брентфордом» он именно так и сделал, выпустив Магуайра. Не все проблемы решаются насыщением защиты, но такое быстрое развитие тактического сюжета показалось интересным. В конце месяца «МЮ» вырвал победу у «Вест Хэма» с голом Рэшфорда на 92-й (отдельно радовался, что в атаке поучаствовал Марсьяль).

После бесцветного вылета от «Атлетико» стало скучнее. «Юнайтед» кое-как играл в чемпионате, Рангник вытащил классику последних лет 4-2-3-1 и периодически устраивал сеансы откровений на пресс-конференциях. Запомнилась только игра с «Лидсом»: она была сумасшедшей и очень яркой для Санчо (а еще Линделеф там классно подключался вперед).

Под конец эмоций уже особо нет: давайте просто закончим этот сезон.

2. Кто бы ни стал – хуже спать не буду. Сейчас я не так остро воспринимаю соперничество с «Ман Сити» и «Ливерпулем» – «МЮ» на отдалении занимается своими делами.

Дмитрий Письменский, автор блога «Буря в стакане»

1. Лучший способ минимизировать боль от игры «Ман Юнайтед» – отказаться от просмотра матчей. Во-первых, вы экономите два часа времени – можно открыть топ-250 фильмов от IMDb и выбрать для просмотра что-то гарантированно хорошее.

Во-вторых, вы не так мучительно ощущаете пропасть между «МЮ», «Сити» и «Ливерпулем», которая отчетливо видна даже при просмотре хайлайтов. Полноценный же просмотр вгоняет в бесконечную грусть: даже в базовых ситуациях (ввод мяча из аута, розыгрыш на своей половине, комбинации при стандартах) «МЮ» остался в каменном веке, в то время как соперники из топ-4 уже осваивают Марс.

Если проводить параллель с кино, то в нынешнем «МЮ» нет протагониста – человека, двигающего сюжет, личности, которой хочется сопереживать.

Для Рангника Манчестер лишь часть пути по сбору средств с наивных клубов, для Криштиану – плацдарм прокачки статистики, для Погба – танцплощадка. Кажется, еще никогда на остаток сезона не было настолько плевать.

2. Так как я родился в конце прошлого века, для меня идея принципиальной ненависти к «Ливерпулю» всегда была далекой, странной и непонятной. Именно поэтому я тайком притоплю за Клоппа. Звездный каст «Ливерпуля» соткан из людей, которые стали звездами именно там. «Саутгемптон», «Рома», «Хоффенхайм», «Вулверхэмптон», «Халл» (и не только они) – неприметный список клубов, из которых «Ливерпуль» натаскал классных игроков, трансформировавшихся в суперзвезд.

Клоппу удалось реальное чудо – сильная тренерская команда сохранила душу. Чего не скажешь о богатом и сияющем «Сити», где идеально все, отчего он кажется искусственным и ненастоящим.

Никита Фалимонов, машина из соцредакции Sports.ru

1. Увольнение Сульшера осенью 2021-го меня немного расстроило. Назначение Рангника на его место я бы описал фразой «готовьтесь к худшему – и тогда вы не будете разочарованы». Собственно, так и получилось – ранний вылет из ЛЧ, безвольная игра против лидеров АПЛ и непопадание в топ-4 ощущаются спокойнее.

Все мысли сейчас (и последние пару месяцев) уже о следующем сезоне – почему-то верится в Тен Хага и намеченную им глобальную перестройку.

2. «Сити». Возможный четвертый титул Пепа за последние пять лет выглядит обыденно. Кажется, испанец доминирует (привет, Микель Артета) в АПЛ так давно, что к этому давно пора привыкнуть. Поэтому и отношение к очередному чемпионству «Сити» такое же – обыденное.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Clive Brunskill; REUTERS/Phil Noble, Matthew Childs