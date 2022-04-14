Административный блог
Блог

«Мбаппе, подвинься. Саня едет в Мадрид первым». Ваши реакции на приключения Кокорина – 🔥

Фиорентина Фиорентина
Александр Кокорин Александр Кокорин
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Приключения Александра Кокорина в «Фиорентине» регулярно попадают в подборки лучших комментариев на Sports.ru. На прошлых выходных нападающий усилил этот эффект: впервые с 10 января вышел на поле – и с учетом добавленного времени отыграл почти 10 минут.

Это, конечно, очень обрадовало наших пользователей, которые теперь с удвоенной силой шлют ему лучи поддержки во Флоренцию. Комменты к новостям про Александра точно заслужили отдельного поста, поэтому мы собрали лучшие из них за последнее время. Поехали!

Кокорин на поле! Выиграл воздух у Кулибали, заработал фол, почти прострелил – это лучший матч в сезоне?

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные