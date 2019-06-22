Помните фото с исландцами на ЧМ-18? Оказалось, что это парни из Ростова

Год назад мы рассказали историю про то, что «Ху!» придумали не исландцы. На первом фото (взятом из галереи Globallook во время оформления текста) были болельщики сборной Исландии, дружно хукающие на трибунах «Ростов-Арены». Оказалось, что это не исландцы.

Три парня с флагом – Анатолий Михайлец, Сергей Майорчик и Сергей Скачков. Они написали нам в инстаграм спустя год, развеяв еще один миф о ЧМ в России.

– Болели за исландцев на ЧМ, ведь в составе «Ростова» играет несколько исландцев. Флаг нам дали либо исландские болельщики, либо мы его сами забрали (история умалчивает, но могли и купить), майки тоже купили в магазине (на каждый матч выбирали сборные и ходили в их форме), в этот раз к нам подошел кто-то из исландцев и сказал, что у нас старая форма, они уже не играют в ней год и, вообще, где мы ее взяли?

Ответили мужику просто: «Что было, то и взяли». Один из фотографов был наш друг (но это не его фото, насколько я помню), мы позировали и кричали для него, а потом, вероятно, нас заметил и этот фотограф с Globallook.

Так и получился кадр, на котором мы яро поддерживали исландцев. Быть может, если бы для них сложился матч по-другому, мы бы еще и новую форму получили!

Мы из Ростова. Михайлец болеет за Испанию и «Реал», Скачков болеет за «Юве «и Бельгию, а Майорчик просто болеет за красивый и эмоциональный футбол! Естественно, поддерживаем местный «Ростов». Ну и исландцы со своим «Ху!» навсегда в сердечке. Это разряд того самого эмоционального футбола.

Время на ЧМ быстро пролетело, на самом деле. Посетили всего 4 матча, у каждого своя история и эмоции, это очень круто. Первый был весьма скучный, где Бразилия со Швейцарией сыграли вничью, потом Исландия и ухающий стадион, потом гол Германии в ворота Швеции на последней минуте.

Еще была Бельгия и Япония, с крутым камбэком, интервью японскому телевидению и немного хмельное настроение, поэтому если все это сложить в папку ЧМ в России, то очень сложно найти какой-то матч. Только если все таки попасть на финал ЛЧ/ЧМ/ЧЕ.

Или оказаться на финале «Реал» против «Атлетико» с голом Рамоса на 93 минуте.

Пишите в комментариях о самом ярком воспоминании с ЧМ в России!