7 новых блогов для тех, кто смотрит не только футбол

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    1 февраля 17:49
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

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    Семь способов сделать вашу ленту максимально взрывной.

    NHL Review

    Вы тоже сегодня пришли на работу с синяками под глазами из-за очередной бессонной ночи за просмотром хоккея? Тогда NHL Review для вас. Rusaka делает разрывные обзоры недели НХЛ – все три поста автора попали в колонку «Лучшее в блогах» на главную Sports.ru. Полсотни подписчиков – это ничтожно мало для таких крутых текстов, но вы все исправите, правда?

    Дикий Енот

    Если вам нравится НХЛ и клуб Minnesota Wild, то удивительно, что вы еще не подписаны. Автор обещает писать о самом важном, что происходит в клубе. Здесь можно подсказать тему для блогера, а он раскроет ее текстом. Кстати, если вам и наплевать на «Миннесоту», все равно подписывайтесь – вдруг станет не наплевать.

    It’s Time UFC

    UFC постепенно захватывает «Трибуну». Блогов о боях все больше, качество на уровне. Автор It’s Time UFC подвел итоги 2016 года, поделился ожиданиями от 2017-го и начал писать обзоры турниров. А вы начинайте это все читать.

    MMA World News

    Отличный блог для тех, кто только начинает знакомство с MMA. Здесь и интервью с бойцами, и топ-15 гонораров в UFC, и отличный рассказ о лучшей академии MMA прошлого года, а пост о знаменитых владельцах акций UFC даже попал на главную страницу.

    Шаржем по биатлону

    Русский вариант Омара Момани. Автор не только бодро и весело изображает биатлонистов (и конечно, Дмитрия Губерниева), но и рассказывает о героях рисунков необычные факты. Идеальная подписка перед чемпионатом мира.

    Подогрев

    Настало время баскетбола. Первый пост об «Атланте Хоукс» собрал три десятка плюсов и два десятка комментариев. Второго пока не было, но новые подписчики обязательно вдохновят блогера, налетай.

    Неспортивное замечание

    У автора результативность, которой позавидует даже Майкл Джордан: один пост, одно попадание на главную. 100 процентов, это топ-уровень. За подписку каждый пользователь получит седьмой айфон и статус золотого пользователя Sports.ru. Это, конечно, вранье, но вы все равно подписывайтесь.

    5 новых блогов января, на которые нельзя не подписаться

    Автор 

    Максим Паршуто

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