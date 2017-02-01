7 новых блогов для тех, кто смотрит не только футбол

Семь способов сделать вашу ленту максимально взрывной.

NHL Review

Вы тоже сегодня пришли на работу с синяками под глазами из-за очередной бессонной ночи за просмотром хоккея? Тогда NHL Review для вас. Rusaka делает разрывные обзоры недели НХЛ – все три поста автора попали в колонку «Лучшее в блогах» на главную Sports.ru. Полсотни подписчиков – это ничтожно мало для таких крутых текстов, но вы все исправите, правда?

Дикий Енот

Если вам нравится НХЛ и клуб Minnesota Wild, то удивительно, что вы еще не подписаны. Автор обещает писать о самом важном, что происходит в клубе. Здесь можно подсказать тему для блогера, а он раскроет ее текстом. Кстати, если вам и наплевать на «Миннесоту», все равно подписывайтесь – вдруг станет не наплевать.

It’s Time UFC

UFC постепенно захватывает «Трибуну». Блогов о боях все больше, качество на уровне. Автор It’s Time UFC подвел итоги 2016 года, поделился ожиданиями от 2017-го и начал писать обзоры турниров. А вы начинайте это все читать.

MMA World News

Отличный блог для тех, кто только начинает знакомство с MMA. Здесь и интервью с бойцами, и топ-15 гонораров в UFC, и отличный рассказ о лучшей академии MMA прошлого года, а пост о знаменитых владельцах акций UFC даже попал на главную страницу.

Шаржем по биатлону

Русский вариант Омара Момани. Автор не только бодро и весело изображает биатлонистов (и конечно, Дмитрия Губерниева), но и рассказывает о героях рисунков необычные факты. Идеальная подписка перед чемпионатом мира.

Подогрев

Настало время баскетбола. Первый пост об «Атланте Хоукс» собрал три десятка плюсов и два десятка комментариев. Второго пока не было, но новые подписчики обязательно вдохновят блогера, налетай.

Неспортивное замечание

У автора результативность, которой позавидует даже Майкл Джордан: один пост, одно попадание на главную. 100 процентов, это топ-уровень. За подписку каждый пользователь получит седьмой айфон и статус золотого пользователя Sports.ru. Это, конечно, вранье, но вы все равно подписывайтесь.

5 новых блогов января, на которые нельзя не подписаться