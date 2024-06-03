Вильмар Барриос назвал председателя правления «Зенита» своим папой

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в комментарии для «СЭ» рассказал, как он воспринимает председателя правления клуба Александра Медведева.

«Медведев? Мой папа», — сказал Барриос «СЭ».

Медведев с февраля 2019 года является генеральным директором петербургского клуба. В июне 2023-го он также стал председателем правления «Зенита».

В воскресенье, 2 июня, петербуржцы победили «Балтику» в суперфинале FONBET Кубка России (2:0). Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и выиграла чемпионат России. Сине-бело-голубые впервые в своей истории оформили требл.

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