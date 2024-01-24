Артур: «У нас с Клаудиньо была классная связка»

Новичок «Зенита» Артур рассказал о совместной игре с Клаудиньо. «В 2020-м состоялся полноценный переход в «Ред Булл Брагантино». Там я провел три года, и часть из них — с Клаудиньо, до того, как он уехал в «Зенит». У нас с ним была классная связка, было много топовых матчей», – приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

25-летний Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за 15 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2027 года. Клаудиньо же играет в России давно. Он приехал в страну в августе 2021 года. Тогда его купили за 12 миллионов евро. И он даже успел получить Паспорт гражданина РФ.

Источник