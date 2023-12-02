«Команда очень солидно смотрится»: Густаво Мантуан похвалил «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» — действующий лидер, поэтому, конечно, достойный конкурент, более чем. Команда очень солидно смотрится. В этом сезоне теряет очень мало очков, уверенно играет, побеждает и, повторюсь, совершенно не зря лидирует», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».

Также Мантуан выделил «Динамо» в качестве основного соперника сине-бело-голубых.

11 ноября «Зенит» сыграл против «Краснодара». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. «Зенит» ушел на зимний перерыв со второго места (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Динамо» с 32 очками.

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