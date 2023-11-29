Максим Боков: «Зенит» по любому опередит «Краснодар»

Экс-игрок «Зенита» Максим Боков высказался о шансах сине-бело-голубых на чемпионство в сезоне 2023/24.

«Во-первых, я думаю, «Зенит» по любому опередит «Краснодар». После 18-го тура «Зенит» станет единоличным лидером чемпионата. Краснодарцам будет тяжелее весной, у них и так уже результаты идут на спад», - приводит слова Бокова «Метарейтинг».

Боков добавил, что «Зениту» нужно довести сезон до ума.

9 декабря, «Зенит» сыграет против «Пари НН» в матче 18 тура РПЛ. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

«Краснодар» 10 декабря встретится с ЦСКА. Матч пройдет на домашней арене «быков». После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 35 очками. «Зенит» второй строчке (33).

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