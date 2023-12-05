Эдуард Мор считает, что Пиняев заслужил красную карточку за нарушение на Клаудиньо

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил фол хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева на полузащитнике «Зенита» Клаудиньо в очном матче команд в 17-м туре РПЛ. «Железнодорожники» победили петербуржцев со счетом 3:1. На 63-й минуте матча Пиняев грубо сыграл в подкате против Клаудиньо и попал бразильцу новой в колено. Главный арбитр встречи Алексей Сухой решил не удалять игрока «железнодорожников», показав ему желтую карточку.

«В ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно. Красная? Железная! Пиняев безрассудно летел в подкате, не было даже попытки сыграть в мяч. Странно, что не вмешался ВАР», — приводит слова Мора «СЭ».

Пиняев в нынешнем сезоне провел 24 матча, на его счету 2 гола и 4 результативные передачи. 8 декабря «Локомотив» завершит 2023 год домашним матчем с «Уралом» в 18-м туре РПЛ. Столичный клуб располагается на 6-м месте в чемпионате России с 28 очками.

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