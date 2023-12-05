Все о Зените
Блог

Эдуард Мор считает, что Пиняев заслужил красную карточку за нарушение на Клаудиньо

Клубы Клубы
Зенит Зенит
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Клаудиньо Клаудиньо
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Эдуард Мор Эдуард Мор
Футбол Футбол

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил фол хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева на полузащитнике «Зенита» Клаудиньо в очном матче команд в 17-м туре РПЛ. «Железнодорожники» победили петербуржцев со счетом 3:1. На 63-й минуте матча Пиняев грубо сыграл в подкате против Клаудиньо и попал бразильцу новой в колено. Главный арбитр встречи Алексей Сухой решил не удалять игрока «железнодорожников», показав ему желтую карточку.

«В ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно. Красная? Железная! Пиняев безрассудно летел в подкате, не было даже попытки сыграть в мяч. Странно, что не вмешался ВАР», — приводит слова Мора «СЭ».

Пиняев в нынешнем сезоне провел 24 матча, на его счету 2 гола и 4 результативные передачи. 8 декабря «Локомотив» завершит 2023 год домашним матчем с «Уралом» в 18-м туре РПЛ. Столичный клуб располагается на 6-м месте в чемпионате России с 28 очками.

Источник

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это чистая красная. Исполнил непонятно что и сошло с рук.
+3
0
+3
Мослига работает.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий