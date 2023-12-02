«Неправда». Медведев опроверг слухи об уходе Ренана из «Зенита»

Глава правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможно уходе из клуба защитника Роберта Ренана в январе.

«Информация, что «Зенит» работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года - неправда», - заявил Медведев.

Напомним, что 20-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года. В этом сезоне Ренан провел за питерский клуб семь матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Ренан уйдет из «Зенита» в клуб из Европы за 25 млн евро. Но из-за сложностей в переводе денег в Россию защитник может сперва вернуться в Бразилию, а летом присоединиться к новой команде.

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