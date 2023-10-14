Дмитрий Чистяков объяснил, почему его совсем не удивило лидерство «Краснодара» в РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с корреспондентом «Спорт День За Днем» Алексеем Михайловым поделился эмоциями после матча группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0). 22 октября команды встречались в матче 12-го тура РПЛ – также, на «Газпром Арене». Тогда «Зенит» тоже оказался сильнее (3:1). Чистяков не играл в официальных матчах после 29 июля, когда он получил повреждение в игре 2-го тура РПЛ против «Ростова».

– Чемпионат и кубок – два разных состава. Отсюда и две разные игры. Что отмечу по этой игре: слава богу, сыграли на ноль, наверное, более надежно. Игра понравилась, давно не играл, соскучился по этой усталости, – начал Чистяков. – Удивило, что «Крылья» бросились в атаку уже с первых минут? – Да, старт получился сумбурный. Четыре-пять угловых у наших ворот. Они резко начали. Но ничего, мы потом отбились и задали свой темп, больше контролировали игру.

– В последнее время ты не так часто выходил на поле, но в матче с «Крыльями» получил очередной шанс. Как для себя оценишь свою игру в прошедшем матче? – В целом, неплохо. После длительной паузы – почти три месяца я пропустил, если брать именно официальные игры. Для начала – неплохо. Ощущаю ли я готовность продолжать сезон и добиваться своего шанса? Конечно. Всегда готов. Физическую форму набрал на тренировке, сейчас нужно набирать игровую практику. – «Зенит» занял первое место в своей группе в Кубке России и вышел в плей-офф Пути РПЛ. Как оценишь выступление команды на данном отрезке турнира и какие ты видишь перспективы? – Точно лучше, чем в том году, потому что мы вышли с первого места, а это самое главное. Такая задача стояла, и мы ее выполнили. Дальше уже будем смотреть по жеребьевке. – Совсем скоро «Зенит» встретится с лидером чемпионата – «Краснодаром». Тебя удивило их текущее положение в турнирной таблице? – Совсем не удивило. «Краснодар» – топ команда нашей лиги. Будет интересная игра. Мы сейчас тоже вроде бы неплохой ход набрали. За их игру говорить не буду, игра покажет. Самое главное, нам нужно будет играть в свой футбол. Мы будем играть дома, болельщики будут на нашей стороне. Нам нужно обязательно выигрывать.

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