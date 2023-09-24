Александр Коваленко раскрыл секрет успеха «Крыльев Советов» Осинькина

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко раскрыл секрет успеха «Крыльев Советов» в текущем сезоне РПЛ.

«У Игоря Витальевича есть свой стиль. Но в прошлом сезоне, когда я был в «Крыльях», у нас не все получалось. Было много новых игроков и тех, кто ушел. Приходилось заново нарабатывать связи. Те, кто тогда пришли, не всегда понимали свои функции. Но годик поработали с Осинькиным, поняли его идеи и результат налицо. Хватит у самарцев сил на весь сезон? Если у них никого не заберут, думаю, хватит», – заявил Коваленко «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. За самарскую команду он отыграл 20 матчей, забил два гола и записал в свой актив три результативные передачи. По итогам прошлого сезона самарцы заняли 12-е место, набрав 32 очка.

В июле 2023 года Александр перешел из «Сочи» в «Зенит» за 2 миллиона евро. Контракт был заключен до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 20-летний хавбек поучаствовал в девяти играх «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей, проведя на поле в общей сложности 192 минуты.

После 11 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 2-й строчке турнирной таблице с 21 очком. «Зенит» занимает 4-ю позицию с 20 набранными очками.

Сегодня, 22 октября, «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи – 16:30 мск.

В прошлый раз команды встречались 9 августа в матче Кубка России. Матч, прошедший в Самаре, завершился победой сине-бело-голубых с минимальной разницей в счете (1:0).

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