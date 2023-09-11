Тренер-селекционер Академии «Зенита» Сергей Ломакин в разговоре с корреспондентами «Спорт День за Днем» Александром Кавокиным и Владимиром Юдаевым рассказал, как полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мог оказаться в петербургском клубе.

– С 2009 года работал в селекционном отделе при первой команде. Там еще были Галямин, Боровичка, Белоусов из Москвы. Меня на работу брал спортивный директор Игорь Корнеев. Когда его сменил Дитмар Байерсдорфер, я рекомендовал Рому Зобнина. Он занимался в Академии Коноплева, и я вел его три года, все время приглашал.

– Зобнин хотел перейти в «Зенит»? – Думаю, что да, но не всё от него зависело. Академия Коноплева в те года была очень солидной, ее финансировал Роман Абрамович. Приглашал Зобнина в «Зенит», но сначала его не отдавали.

Сначала я ездил в Европу, смотрел Алексиса Санчеса, Брайана Руиса, Доменико Кришито. Хотя Кришито и без меня Спаллетти бы взял. Санчес перешел из «Удинезе» в «Барселону», а не в «Зенит». Потом постепенно наш отдел перевели на юношеские команды. Вот, например, Зобнин. Отмечал его и Григория Морозова на чемпионате России.

У нас есть такая градация: подписать контракт, если готовый игрок, пригласить на просмотр в команду, пригласить на селекционный сбор, продолжить наблюдение. Если ничего не пишут, значит игрок неинтересен.

– По Зобнину что писали? – Пригласить, подписать. Он был в порядке. Когда он уже вышел на уровень, что его надо куда-то определять, агенты привезли Зобнина в «Зенит». Еще из Академии Коноплева приехали Шарипов и Ходжаниязов.

– Ходжаниязова взяли. – Да, нужен был левый защитник. Но он так и не заиграл в «Зените». Зобнин неплохо сыграл, пронесся на скорости, забил. А Дитмару не понравилось.

– Почему забраковал Зобнина? – Сказал, что тягучий. Но я его смотрел, как он мыслит и с мячом управляется. Оказалось, что у парня кроме техники еще вагон здоровья. Кроме Ромы рекомендовал Газинского, Головина.

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