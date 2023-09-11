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Оказывается, Зобнин мог перейти в «Зенит». Селекционер петербуржцев рассказал, как клуб упустил игрока «Спартака»

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Роман Зобнин Роман Зобнин
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Тренер-селекционер Академии «Зенита» Сергей Ломакин в разговоре с корреспондентами «Спорт День за Днем» Александром Кавокиным и Владимиром Юдаевым рассказал, как полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мог оказаться в петербургском клубе. 

– С 2009 года работал в селекционном отделе при первой команде. Там еще были Галямин, Боровичка, Белоусов из Москвы. Меня на работу брал спортивный директор Игорь Корнеев. Когда его сменил Дитмар Байерсдорфер, я рекомендовал Рому Зобнина. Он занимался в Академии Коноплева, и я вел его три года, все время приглашал. 

– Зобнин хотел перейти в «Зенит»? – Думаю, что да, но не всё от него зависело. Академия Коноплева в те года была очень солидной, ее финансировал Роман Абрамович. Приглашал Зобнина в «Зенит», но сначала его не отдавали.

Сначала я ездил в Европу, смотрел Алексиса Санчеса, Брайана Руиса, Доменико Кришито. Хотя Кришито и без меня Спаллетти бы взял. Санчес перешел из «Удинезе» в «Барселону», а не в «Зенит». Потом постепенно наш отдел перевели на юношеские команды. Вот, например, Зобнин. Отмечал его и Григория Морозова на чемпионате России.

У нас есть такая градация: подписать контракт, если готовый игрок, пригласить на просмотр в команду, пригласить на селекционный сбор, продолжить наблюдение. Если ничего не пишут, значит игрок неинтересен.

– По Зобнину что писали? – Пригласить, подписать. Он был в порядке. Когда он уже вышел на уровень, что его надо куда-то определять, агенты привезли Зобнина в «Зенит». Еще из Академии Коноплева приехали Шарипов и Ходжаниязов. 

– Ходжаниязова взяли. – Да, нужен был левый защитник. Но он так и не заиграл в «Зените». Зобнин неплохо сыграл, пронесся на скорости, забил. А Дитмару не понравилось.

– Почему забраковал Зобнина? – Сказал, что тягучий. Но я его смотрел, как он мыслит и с мячом управляется. Оказалось, что у парня кроме техники еще вагон здоровья. Кроме Ромы рекомендовал Газинского, Головина.

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5 комментариев

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freeman123
Прочитал «хавбек Спартака Соболев» и чуть не засмеялся, но потом вспомнил, что это Спортс и понял, все норм)
+3
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+3
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Quiet Dad
с теми плюшками которыми имеет возможность осыпать игрока и его его агента Зенит это мечта любого...
а сегодня об игре за Зенит не только лишь каждый думает об этом, вернее могут все думать, но мало кто в нём окажется.
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-1
0
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Owen_the_Simple
В тексте про Соболева ни слова. Ни тут, ни в источнике
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Spartakkmk
Статья про Зобнина, а в заголовке про Соболева...
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Игорь Макаров
Свят-свят... Отвело от обоих
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