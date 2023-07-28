Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, сообщил, что его клиент не сможет помочь петербуржцам в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

«Наверное, Дима не готов будет к матчу с «Факелом». Он не до конца восстановился от травмы. Чистяков себя чувствует намного лучше, но вы понимаете, что ни у кого нет желания выйти и усугубить травму. Поэтому лучше до конца долечиться», – приводит слова Талаева Metaratings.ru.

13 августа «Зенит» примет на своем поле «Факел» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

Чистяков получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Из-за травмы спины защитник покинул поле на 17-й минуте первого тайма. Вместо него на замену вышел Страхиня Эракович.

В нынешнем сезоне Чистяков провел за «Зенит» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 3 туров «Зенит» занимает 7-е место в РПЛ с 4 очками.

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