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«С бразильцами никогда нельзя договариваться»: Селюк прокомментировал возможный уход Вендела из «Зенита»

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Известный агент Дмитрий Селюк рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею Макаренко, что «Зенит» может продать Вендела за 20 миллионов евро. Такую сумму питерский клуб заплатил за трансфер бразильского полузащитника из «Спортинга» в октябре 2020 года.

Сегодня, 26 июня, бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» разрешил Венделу при желании перейти в другой клуб. Его контракт с питерским клубом рассчитан до 2027 года. «Зенит» уже начал подготовку к новому сезону, а 25-летний бразильский полузащитник еще не вернулся в Россию.

– Я сразу говорил, что с бразильцами никогда нельзя ни о чем договариваться. Это люди, которые продадут за деньги родную маму. А клуб и подавно. Они делают только то, что им выгодно. У них вообще нет сантиментов. Им все равно, кто и как им помогал. Они все рассматривают в качестве нажива, – заявил Селюк. – Пойдет ли «Зенит» на поводу у Вендела? – Об этом говорить трудно, ведь мы не знаем их изначальные договоренности. Может они так и планировали, так и договорились. – Его покупали за 20 миллионов евро. Возможно ли продать за ту же сумму? – Думаю, что можно. Он же хороший футболист. Но непонятно, заплатят ли такие деньги кто-то за игрока из РПЛ. За 20 миллионов евро будет тяжеловато продать, но возможно.

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3 комментария

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Доктор Верховцев
Ох уж эти бразильцы! И только древесина Селюка готова врасти корнями в землю русскую и более не шевелиться.
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Антон Лукашов
Есть пример, кто из бразильцев продал родную маму?!
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Mixet.spb
Именно поэтому, бразилы остались, а остальные сбежали?
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