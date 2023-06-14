Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о том, как провел летний отпуск, а также высказался о предстоящем товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер». «Я ездил в Грузию к родственникам супруги. Короткий отдых, потом вернулся в Россию, в родные края [в Пикалево]. Неделю был с родными, а потом приехал в Петербург и готовился тут».

«Кубок PARI Премьер»? В прошлом у нас тоже было подобное соревнование. Прикольно, что такой турнир состоится. У нас будет неделя, чтобы подготовиться. Лучше проводить турнир с товарищескими матчами, чем просто тренироваться и бегать.

«Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда» – хорошие соперники, поэтому отлично, что турнир организовали. Это лучше, чем играть с командами РПЛ или Первой лиги, потому что с ними мы играем часто в чемпионате, мы их знаем. С иностранцами мы не играем, потому что мало международных матчей, поэтому получатся неплохие спарринги. Больше жду игру с турками», – передает слова Чистякова корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей Михайлов. 23 июня «Зенит» проведет первую предсезонную тренировку в Удельном парке. С 1 по 15 июля сине-бело-голубые примут участие в международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер». Помимо «Зенита», в турнире примут участие «Нефчти» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Фенербахче» (Турция). Матчи пройдут на стадионах «Газпром-Арена» и «Смена». Для посещения игр зрителям не потребуется карта болельщика (Fan ID).

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