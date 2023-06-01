Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом Юдиным прокомментировал возможный переход Вендела в «Рому» за 20 миллионов евро.

– Если на Вендела претендует «Рома» с таким тренером (прим. – Жозе Мауриньо), то он стоит своих денег, – считает Стрепетов. – Даже не обсуждается. Он не просто бразилец, он – европейский бразилец. У него очень строгая и дисциплинированная игра. Вендел – очень надежный игрок середины поля, который выжигает центр атакующими и оборонительными качествами. Это хорошая цена.

Венделу надо идти в Европу. «Зенит» с удовольствием его туда отправит. Болельщики поблагодарят его за то, что он радовал своей игрой. Главное, это оценка итальянских специалистов.

– В случае продажи Вендела «Зениту» нужно активизироваться на трансферном рынке или стоит сосредоточиться на собственных воспитанниках?

– Должны играть сильнейшие. «Зенит» всегда ставить очень серьезные задачи. Нужно, чтобы соответствовал игрок. Сейчас посмотрели молодых ребят, вратарь Гойло возвращается. Воспитанника петербуржцев Михайлова «Пари НН» пригласил к себе, но сейчас 20-летним игроком уже интересуются «Динамо» и «Краснодар». Мы либо подключаем игрока к составу, либо отдаем в аренду, чтобы он не проводил время на скамейке запасных. Кравцов играет в «Сочи». Жалею, что Прохин остался в «Ростове». Семак посмотрел Козлова и Барановского в последних матчах. Мне они оба понравились.

Я жду, что после Вендела все-таки и Малкома должны пригласить. Переживаю также за Мантуана. Барриос – Вендел является сильнейшей центральной осью от нашего российского футбола. Если Вендел покинет клуб, то есть Клаудиньо и Кузяев, который все еще в раздумьях. Мостовой тоже уже европейский игрок. Его работа с мячом и скорость – показательна. Думаю, что Мостовой и Мантуан есть на прицеле у европейских клубов.

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