Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о сравнении сил составов «Спартака» и «Зенита».

«Надо будет смотреть, как клубы проведут летнее трансферное окно – кто из легионеров покинет «Зенит», кто останется. Но сильной перестройки в составе сине-бело-голубых не жду. А «Спартаку» надо хорошо укрепить команду. У них все игровые линии слабее, чем у «Зенита». Два-три качественных усиления напрашиваются», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Билялетдинов отметил, что в следующем сезоне наиболее вероятным исходом для него видится шестое подряд чемпионство петербургского клуба, но хотелось бы верить в интересную борьбу за титул, в чем возлагает надежды на «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Зенит» лидирует в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и за четыре тура до конца турнира смог себе гарантировать итоговую победу в турнире. Для петербургского клуба это чемпионство стало пятым подряд, все они были завоеваны под руководством главного тренера Сергея Семака, возглавившего сине-бело-голубых в 2018 году.

«Спартак» после 28 туров РПЛ-2022/23 набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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