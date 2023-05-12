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💰🙅 «Дело не в деньгах, а в подходе». Агент Селюк считает, что отсутствие конкуренции в РПЛ не связано с финансовым превосходством «Зенита»

Дмитрий Селюк Дмитрий Селюк
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Селюк знает про деньги все.

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова наставника «Зенита» Сергея Семака о том, что у клубов РПЛ есть равные возможности для конкуренции.

«Правильно Семак сказал, конкурировать могут все. Только они проиграют «Зениту» конкуренцию. За счет чего? Из-за финансового подхода.

В «Зените» уже футболисты могут позволить себе многое. Дело не в деньгах, можно и за копейки взять очень хороших игроков. Например: Конате и Нене, которые в «Ахмате» играют. Я хочу сказать, что важна работа. Главное, заниматься своей деятельностью. А так, почему конкуренции не может быть? Может!», - заявил агент.

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1 комментарий

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Abriel
порядок бьёт класс
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