Селюк знает про деньги все.

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова наставника «Зенита» Сергея Семака о том, что у клубов РПЛ есть равные возможности для конкуренции.

«Правильно Семак сказал, конкурировать могут все. Только они проиграют «Зениту» конкуренцию. За счет чего? Из-за финансового подхода.

В «Зените» уже футболисты могут позволить себе многое. Дело не в деньгах, можно и за копейки взять очень хороших игроков. Например: Конате и Нене, которые в «Ахмате» играют. Я хочу сказать, что важна работа. Главное, заниматься своей деятельностью. А так, почему конкуренции не может быть? Может!», - заявил агент.

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