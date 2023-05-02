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«Мне платили в 10 раз больше»: Булыкин сравнил премиальные в «Зените» с бонусами в «Аяксе»

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о размере премиальных футболистам «Зенита» за победу над «Спартаком» в РПЛ, по результатам которого петербуржцы досрочно оформили чемпионский титул.

По сообщению «РБ Спорт», игроки «Зенита», участвовавшие в матче, получили по 5 миллионов рублей.

«За один матч — это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч. Однако, я помню, в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше — в десять раз. В то же время за игру там бонусы были меньше. Руководители говорили — смысл платить вам большие премиальные, если в конце вы не выиграете чемпионат или не выходите в Лигу чемпионов. Та же система распространялась и на Кубок страны, — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Булыкин выступал за «Аякс» с 2011 по 2012 год. В Нидерландах экс-футболист становился чемпионом Эридивизи. За амстердамский клуб россиянин принял участие в 26 матчах, в которых отметился 10 голами и 3 результативными передачами.

После 26 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице с 64 очками. Ближайший преследователь ЦСКА имеет в своем активе 51 очко.

В следующем матче чемпионата России сине-бело-голубые примут на своем поле «Краснодар». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало встречи – 16:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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Abriel
логично выиграл трофей лови премиальные
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