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Мигель Данни: «Я очень верю в уход Малкома»

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В Петербурге становится пасмурно.

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни заявил, что верит слухам о возможном уходе Малкома.

«Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет огромная потеря для «Зенита», потому что он очень сильный футболист! Интересно будет посмотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые захотят покинуть команду», - заявил Данни.

Напомним, что Малком - лидер бомбардирской гонки. На его счету 18 голов в текущем сезоне. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).

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7 комментариев

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Dmitry_1986
В Зените есть главное, это система управления и ответственности. Уйдут, найдут и купят новых. Шансы, что сильно ошибутся, минимальны. И будет новый плач от КБ, когда же и если из Зенита уйдут те, кого возьмут вместо ушедших бразильцев....
+6
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Nogoi89
Его надо продавать, пока он на пике, здоров и заметен. Больше сложно заработать. Все равно ЛЧ нету, а, за 30-40 отдать, и мощно будет найти толковую замену а Бразилии, Хотя и без Малкома лигу возьмём, думаю.
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Deca
Малком сделал огромный вклад в успехи Зенита.
Если продадут французам (или др.) то только за хорошую сумму.
Но все равно найдутся те, кто упорно, годами ещё будет ныть, о расходной ведомости и расточительстве Питера.
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Любовь Мелехова
Не надо верить слухам. Надо ждать фактов.
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Big Nick
Ответ mg2000
И что считать успехом? И главное - где?? Зенитчики, без обид, но ваши чемпионства эмоций особо не вызывают. Это уже не ваша родная питерская банда, которая была при пане Власте. Ваше руководство чихать на вас хотело, на ваших местах сцену соорудили. Можете минусить - но вы знаете, что я прав. Мне Зенит тоже не чужой. Когда вы брали еврочашку, у меня сын родился, очень теплые воспоминания
Если у тебя не вызывают эмоции, то это твои проблемы, а не чужие.
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