7 комментариев

Мигель Данни: «Я очень верю в уход Малкома»
В Петербурге становится пасмурно.
Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни заявил, что верит слухам о возможном уходе Малкома.
«Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет огромная потеря для «Зенита», потому что он очень сильный футболист! Интересно будет посмотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые захотят покинуть команду», - заявил Данни.
Напомним, что Малком - лидер бомбардирской гонки. На его счету 18 голов в текущем сезоне. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).
Если продадут французам (или др.) то только за хорошую сумму.
Но все равно найдутся те, кто упорно, годами ещё будет ныть, о расходной ведомости и расточительстве Питера.