7 комментариев

В Петербурге становится пасмурно.

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни заявил, что верит слухам о возможном уходе Малкома.

«Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет огромная потеря для «Зенита», потому что он очень сильный футболист! Интересно будет посмотреть, что «Зенит» будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые захотят покинуть команду», - заявил Данни.

Напомним, что Малком - лидер бомбардирской гонки. На его счету 18 голов в текущем сезоне. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).

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