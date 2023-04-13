Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в беседе с корреспондентом «Спорт День за Днем» Даниилом Нюхиным высказался о шансах главного тренера питерской команды Сергея Семака поработать в какой-нибудь европейской команде. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали четыре чемпионских титула в РПЛ. В нынешнем сезоне«Зенит» может выиграть пятое чемпионство при Семаке. Контракт 47-летнего специалиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. – Любой тренер хочет прогрессировать, а Семак не собирается останавливаться на «Зените». Считаю, что через какое-то время он может возглавить сборную России. В Европе ему было бы интересно поработать, и, если будет предложение, то он не откажется.

– Давайте предположим, что Семак покинет «Зенит» уже ближайшим летом. Как считаете, есть ли в России специалисты, которые могли бы его безболезненно заменить? - В ближайшее время он вряд ли куда-то уедет, особенно в Европу, зная политическую ситуацию. Если же такое случится, то, я думаю, руководство «Зенита» всё взвесит и найдет классного специалиста, который будет работать не хуже. – Вы упомянули про сложную политическую ситуацию. «Зенит» раньше приглашал топовых иностранных специалистов. Думаете, сейчас это невозможно? – Думаю, возможно. Мы же видим, что иностранные специалисты работают у нас в России. Почему бы и нет? Это у российских специалистов будут проблемы с тем, что их вряд ли будут приглашать тренировать в Европе. Так что тут совершенно другое. – Гарантировал ли «Зенит» себе чемпионский титул в этом сезоне? – Математически он еще не чемпион. Шансы высокие, что они станут чемпионами, но им предстоят еще непростые игры, где они могут потерять очки. – Как считаете, насколько велика заслуга Семака в успехах «Зенита»? – Она большая. Семак демонстрирует свой уровень уже на протяжении пяти лет. Руководить таким коллективом, где столько высококлассных игроков, не так просто, а ему это удается, и за счет этого у него есть результат.

Источник