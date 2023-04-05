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Агент Чистякова высказался о будущем своего клиента в «Зените»

Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом Юдиным прокомментировал маленькое количество игрового времени у своего клиента. 

В пяти весенних матчах РПЛ Чистяков трижды остался в запасе, против ЦСКА сыграл 45 минут, а в матче с «Уралом» вышел на одну минуту. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

– Как профессиональный спортсмен может реагировать на то, что он не играет? Работает на тренировках, доказывает, ждет своего шанса. Понятно, что это неприятно. Но это тренерское решение, – отметил Андрей Талаев.

– Думаете ли вы с Дмитрием над возможными вариантами аренды? – Пока ничего не думаем. Есть игры до конца чемпионата, в которых Дима намерен себя проявить. Пока все мысли связаны с «Зенитом».

– Есть ли у Дмитрия предложения от других клубов? – Даже не готов это обсуждать. Димина мечта играть сегодня в «Зените». Никаких предложений мы на сегодняшний день не рассматриваем.

– Кого вы сейчас считаете главным конкурентом Дмитрия: Родригао или Ренана? – Оба центральные защитники и оба конкуренты. Еще Алип там есть. Тоже очень квалифицированный футболист. Его почему-то никто не рассматривает всерьез, но он тоже сильный конкурент.

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