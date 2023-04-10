Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о победном матче сине-бело-голубых против московского «Локомотива». Коллектив Сергея Семака победил в гостевом матче со счетом 2:1.

«Отдельно к Дзюбе не готовились. Мы хорошо знаем друг друга. Проблем с ним не было даже у Ренана, который в данный момент головой не особо хорошо играет. Удалось с ним справиться, за исключением пары моментов. Если «Зенит» захочет, то может прибавлять всю игру», – цитирует Кругового «Чемпионат».

24-летний игрок появился на поле на 81-й минуте и не успел отличиться результативными действиями. Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба начал встречу с первых минут, однако также не смог записать на свой счет очки от полезных действий.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ. Коллектив с берегов Невы опережает второе место, которое занимает «Ростов», на 10 очков. Однако желто-синие имеют шансы навязать борьбу сине-бело-голубым, так как у команды Валерия Карпина есть один матч в запасе. Очная встреча двух команд состоится уже 16 апреля, в 23 туре национального первенства.

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