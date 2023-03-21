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Широков считает, что Малком и Клаудиньо никогда не будут играть за сборную России

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Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о возможном выступлении за сборную России полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо:

— Слушайте, они никогда не будут играть за сборную. Я уверен.

— Почему?

— Потому что... Что у нас своих мастеров нет?

— Таких как Малком, наверное, нет.

— Ну и что? Я уверен, что их в сборную не вызовут никогда. Это мое мнение, — приводит слова Широкова «КП Спорт».

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

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1 комментарий

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Alyur
Ну болтать может любой. А готов ли он поставить на это крупную сумму, квартиру и т.д. ?
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