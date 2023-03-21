Широков считает, что Малком и Клаудиньо никогда не будут играть за сборную России
Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о возможном выступлении за сборную России полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо:
— Слушайте, они никогда не будут играть за сборную. Я уверен.
— Почему?
— Потому что... Что у нас своих мастеров нет?
— Таких как Малком, наверное, нет.
— Ну и что? Я уверен, что их в сборную не вызовут никогда. Это мое мнение, — приводит слова Широкова «КП Спорт».
В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Малкому и Клаудиньо российского гражданства.
1 комментарий