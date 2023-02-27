Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал новую форму сине-бело-голубых после матча 18-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:0).

«Нормальная форма. Конечно, есть свои нюансы. Гетры, такие, своеобразные, но в принципе нормально. Презентация была очень интересная: в бассейне прыгали, под камерами», – приводит слова Семака корреспондент «Спорт День За Днем» Алексей Михайлов.

4 марта, «Зенит» представил новую экипировку испанской фирмы Joma. С 2010 года техническим спонсором петербуржцев был американский Nike.

«Зенит» лидирует в РПЛ с активом в 47 набранных очков.

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